Descubre aquí cómo están los principales lugares de cada zona al cabo de los duelos del miércoles.

¡Pasó el segundo día de juegos! Este miércoles 5 de agosto continuó la primera jornada de la fase de liga de la Leagues Cup 2026, con otra tanda de seis atractivos cruces. El desarrollo de los partidos de esta tarde y noche generaron modificaciones en la tabla de posiciones de cada zona, que vale la pena repasar a continuación.

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Entre los marcadores más destacados de este día de encuentros de Leagues Cup, se resaltan el triunfo de Toluca y la derrota de Rayados. Mientras que los Diablos Rojos fueron superiores y pudieron ganar, Monterrey fue perjudicado y perdió. Además, hubo otros acontecimientos asombrosos que condimentaron la agenda deportiva.

Los resultados del miércoles en la Leagues Cup 2026:

Inter Miami 4-2 Atlético San Luis, en el NU Stadium de Florida.

Goles: Messi x2, Segovia y Micael (I), Rodríguez y Llorente (A).

Orlando City 2-1 Monterrey, en el Inter.co Stadium de Florida.

Goles: Griezmann y Spicer (O), y Cuypers (M)

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Nashville 0-1 Club León, en el GEODIS Park de Tennessee.

Goles: Árciga (L).

FC Dallas 2-0 Querétaro, en el Mansfield Stadium de Texas.

Goles: Moreno y Valiente (D).

Toluca 3-0 Seattle Sounders, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Goles: Gallardo, Helinho y Viñas (T).

Los Ángeles FC 1-1 Chivas, en el BMO Stadium de California – parcial.

Goles: Bouanga (L) y Alvarado (C).

La Fiera dio el batacazo de la jornada [Foto: León]

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¿Quiénes son los líderes de la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026?

En el caso de la zona de la MLS, Charlotte FC marcha en el 1° lugar de la tabla, con 3 puntos al igual que Inter Miami, Columbus Crew, Cincinnati, Dallas y Orlando City. Lo que pone a ‘The Crown’ por sobre el resto en estos momentos es la diferencia de gol a su favor (+3 contra +2 de sus perseguidores cercanos).

En el caso de la zona de la Liga MX, Toluca ocupa la 1° posición de la tabla, con 3 unidades, tal como también las han cosechado FC Juárez, Atlante y Club León. Los ‘Diablos Rojos’ poseen diferencia de gol +2, contra el +1 que poseen sus escoltas hasta aquí. Por ahora, no hubo más ganadores mexicanos en los noventa.

La tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras el miércoles: