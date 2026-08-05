¡Pasó el segundo día de juegos! Este miércoles 5 de agosto continuó la primera jornada de la fase de liga de la Leagues Cup 2026, con otra tanda de seis atractivos cruces. El desarrollo de los partidos de esta tarde y noche generaron modificaciones en la tabla de posiciones de cada zona, que vale la pena repasar a continuación.
Entre los marcadores más destacados de este día de encuentros de Leagues Cup, se resaltan el triunfo de Toluca y la derrota de Rayados. Mientras que los Diablos Rojos fueron superiores y pudieron ganar, Monterrey fue perjudicado y perdió. Además, hubo otros acontecimientos asombrosos que condimentaron la agenda deportiva.
Los resultados del miércoles en la Leagues Cup 2026:
Inter Miami 4-2 Atlético San Luis, en el NU Stadium de Florida.
Goles: Messi x2, Segovia y Micael (I), Rodríguez y Llorente (A).
Orlando City 2-1 Monterrey, en el Inter.co Stadium de Florida.
Goles: Griezmann y Spicer (O), y Cuypers (M)
Nashville 0-1 Club León, en el GEODIS Park de Tennessee.
Goles: Árciga (L).
FC Dallas 2-0 Querétaro, en el Mansfield Stadium de Texas.
Goles: Moreno y Valiente (D).
Toluca 3-0 Seattle Sounders, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.
Goles: Gallardo, Helinho y Viñas (T).
Los Ángeles FC 1-1 Chivas, en el BMO Stadium de California – parcial.
Goles: Bouanga (L) y Alvarado (C).
La Fiera dio el batacazo de la jornada [Foto: León]
¿Quiénes son los líderes de la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026?
En el caso de la zona de la MLS, Charlotte FC marcha en el 1° lugar de la tabla, con 3 puntos al igual que Inter Miami, Columbus Crew, Cincinnati, Dallas y Orlando City. Lo que pone a ‘The Crown’ por sobre el resto en estos momentos es la diferencia de gol a su favor (+3 contra +2 de sus perseguidores cercanos).
En el caso de la zona de la Liga MX, Toluca ocupa la 1° posición de la tabla, con 3 unidades, tal como también las han cosechado FC Juárez, Atlante y Club León. Los ‘Diablos Rojos’ poseen diferencia de gol +2, contra el +1 que poseen sus escoltas hasta aquí. Por ahora, no hubo más ganadores mexicanos en los noventa.