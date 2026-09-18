¿Juega Moisés Caicedo? Las alineaciones de Brentford vs. Chelsea por la Premier League 2026-27

Brentford y Chelsea abren la Jornada 5 de la Premier League con el partido de este viernes. Los titulares de ambos equipos.

Este viernes 18 de septiembre arranca la Jornada 5 de la Premier League 2026-2027 con un apasionante derbi del oeste de Londres. Brentford recibe a Chelsea a partir de las 13:00hs (tiempo del centro de México) en el Gtech Community Stadium.

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El conjunto local buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar puntos clave para acomodarse en la tabla antes de la Fecha FIFA. Brentford acumula tres empates consecutivos en la Premier League y se ubica 7° en la clasificación, por lo que intentará dar la sorpresa frente al Chelsea.

Por su parte, los dirigidos por Xabi Alonso llegan tras empatar 2-2 frente al Hull City en Stamford Bridge y buscan retomar de inmediato la senda del triunfo. El Chelsea viene siendo un equipo entretenido porque mete muchos goles pero también le convierten. Moisés Caicedo es duda luego de su ausencia en los últimos juegos.

La alineación de Brentford

Caoimhin Kelleher

Michael Kayode

Jannik Schuster

Kris Ajer

Keane Lewis-Potter

Vitaly Janelt

Yehor Yarmoliuk

Jaidon Anthony

Mikkel Damsgaard

Kevin Schade

Igor Thiago

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La alineación de Chelsea