Este sábado se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas. Las Águilas se medirán ante su máximo rival con la ilusión de conseguir un resultado positivo, aunque sin el apoyo de una leyenda del Nido como Antonio Carlos Santos, quien expresó que el conjunto tapatío presenta una mejor forma […]

Este sábado se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas. Las Águilas se medirán ante su máximo rival con la ilusión de conseguir un resultado positivo, aunque sin el apoyo de una leyenda del Nido como Antonio Carlos Santos, quien expresó que el conjunto tapatío presenta una mejor forma en la actualidad.

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Santos analizó el encuentro más esperado del fin de semana y no dudó en mostrar su parcialidad a la hora de afirmar que Chivas es un equipo más confiable. Para Antonio Carlos, la seguidilla de torneos positivos en el corto plazo le ha permitido quedar un escalón por encima de América.

El análisis de Antonio Carlos Santos sobre el América vs. Chivas

De todas maneras, Santos expresó que en el Clásico todo se iguala y que dentro de la cancha se verá quién decide mejor y se lleva el resultado final. De igual manera, Antonio cree que los de Guadalajara parten un paso adelante para quedarse con los tres puntos.

Chivas quiere derrotar a América en el Clásico Nacional. (GETTY IMAGES)

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“Yo digo que Chivas es mucho mejor equipo, en apasionamientos, en poner el corazón adelante; pero Chivas, futbolísticamente, viene de dos torneos (buenos), no sienten ninguna falta del futbolista que fue el mejor goleador del equipo y que fue vendido (Armando González)”, comenzó diciendo Santos.

Y además agregó: “Tienen a Camberos, tienen buenos futbolistas que están surgiendo de la cantera y están respondiendo al entrenador. Cosa que no pasaba en Chivas, cosa que lo hace mucho mejor que el América actual. Al final del día, el nerviosismo, la adrenalina del Clásico de la gente puede mermar a cualquiera de los dos y ver de cuál equipo pesa más la playera”.

En síntesis

Antonio Carlos Santos afirmó que Chivas llega en mejor forma futbolística que América.

afirmó que Chivas llega en mejor forma futbolística que América. América y Chivas jugarán una nueva edición del Clásico Nacional este sábado.

jugarán una nueva edición del Clásico Nacional este sábado. Armando González fue vendido por Chivas sin afectar el buen rendimiento del equipo.