El Comité del torneo definió el réferi que estará a cargo del duelo por el título internacional.

Este domingo se sabrá quién será el campeón de otro de los títulos de la temporada. En Houston, se jugará la final de la Leagues Cup 2026, la sexta edición del torneo entre la Liga MX y la MLS. En una final totalmente mexicana, chocarán dos poderosos de nuestro país: Toluca y Rayados. Solo uno podrá levantar el trofeo tras el partido.

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Si en la previa ya era un duelo caliente, la polémica por el penal cobrado en la semifinal entre Monterrey y América puso todo aún más áspero. La lupa estará en el arbitraje de la definición del título, con ambas aficiones a la expectativa de las decisiones del colegiado. Nadie quiere verse perjudicado, sino que lo futbolístico marque la diferencia.

En este sentido, a menos de 48 horas de la final, el Comité de la Leagues Cup 2026 confirmó el elegido para llevar las riendas del partido. Iván Barton fue el juez principal designado para estar al frente de Toluca vs. Rayados, según indicó el periodista David Medrano de TV Azteca. La medida oficial dará mucho que hablar en la previa del juego.

Barton se hizo ‘popular’ el último Mundial [Foto: Getty]

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Iván Barton es un silbante de El Salvador de 35 años de edad, nacido en enero de 1991, de gran trayectoria y que dirigió en dos oportunidades en la Copa Mundial de la FIFA. Tiene experiencia en Copa Oro, Concacaf Nations League, Copa América, Juegos Olímpicos, Eliminatorias Mundialistas, Concachampions y Leagues Cup, entre otros.

Aunque tiene una espalda muy respetable dentro de la dirección arbitral, Iván Barton quedó marcado por la polémica en Turquía-Paraguay del último Mundial de selecciones. En aquel partido, aplicó por primera vez la ‘Ley Prestianni’ o ‘Ley Vinicius’, haciéndose conocida en todo el mundo, y tuvo otros fallos que fueron discutidos por los fans.

El dos veces mundialista es de los nombres favoritos de CONCACAF y FIFA por su manera de conducir los partidos, y ahora le toca un gran desafío al estar al frente de la final. Toluca y Rayados ponen mucho sobre la mesa este domingo en la definición de la Leagues Cup 2026 y no querrán que la gloria se les escape por un desliz arbitral.