Se viene una nueva edición de la tradicional rivalidad y así podrás seguir el juego de esta noche.

La Liga MX Femenil presenta el partido más esperado del día de la fecha: este viernes volverán a jugarse el orgullo Atlas y Chivas, cuando se midan en el Estadio Jalisco. Rojinegras y rojiblancas, cara a cara en una nueva edición del Clásico Tapatío, donde se ponen en juego mucho más que solo tres puntos para la tabla de posiciones.

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Las ‘Académicas’ llegan a este compromiso clave luego de padecer una caída frustrante por 6-1 ante Atlético San Luis fuera de casa. Hasta el momento, se encuentran ubicadas en la 6° posición de la Zona B, con apenas 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, el ‘Rebaño Sagrado’ arriba a este encuentro crucial tras sufrir una dolorosa derrota por 2-0 ante Pumas UNAM en condición de local. Hasta aquí, se colocan estacionadas en el 4° lugar de la Zona B, con 9 unidades, luego de cosechar tres triunfos y dos derrotas en el semestre.

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas Femenil se llevará a cabo HOY viernes 4 de septiembre, en el Estadio Jalisco de Guadalajara, por la jornada 6 del Apertura 2026. El encuentro está programado para las 20.06 horas del Centro de México, en el primero de los dos partidos de la programación de hoy en la Liga MX Femenil.

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Este enfrentamiento, desafortunadamente, no se podrá ver por TV abierta en México esta noche. Ninguno de los canales de televisión, ni siquiera de cable, transmitirán el partido entre Atlas y Chivas Femenil. Los aficionados de ambos equipos tendrán que volcarse a plataformas online que sí pasarán el duelo de la Perla Tapatía.

De acuerdo a la grilla de este viernes, el juego contará con la transmisión exclusiva de las pantallas de Tubi y FOX One. En el primer caso es un servicio de streaming gratuito en el territorio mexicano, mientras que en el segundo se trata de una plataforma de paga. Esas serán las dos vías para poder sintonizar el duelo del Apertura 2026.