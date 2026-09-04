'Bravos' y 'Tuzos' abren la fecha en el único compromiso del día en la máxima categoría. La ficha de partido.

Se levanta el telón y es la hora de jugar: FC Juárez y Pachuca serán los equipos responsables de dar comienzo a la jornada 7 de la fase regular de este Apertura 2026. En el primer y único encuentro programado para este viernes, el Estadio Olímpico Benito Juárez abre sus puertas para un cruce entre dos necesitados de victorias.

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¿Cómo llegan FC Juárez y Pachuca al partido del Apertura 2026?

Los ‘Bravos’ son actualmente el peor equipo del torneo, pues se colocan en el 18° y último puesto, sin unidades al momento, producto de seis caídas consecutivas. En su última presentación previo a la llegada de Gustavo Lema, sufrieron una abultada derrota por 4-0 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Los ‘Tuzos’, mientras tanto, no mejoran mucho su presente, ya que se estancan en el 15° lugar de la tabla, con 5 puntos, tras un triunfo, dos empates y tres derrotas. En su más reciente actuación, los dirigidos por Benjamín Mora cosecharon una igualdad 1-1 ante Chivas en el Estadio Hidalgo.

Pachuca y Juárez se reencuentran por Liga MX [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan FC Juárez vs. Pachuca por el Apertura 2026?

El encuentro entre verdinegros y mineros se celebrará HOY viernes 4 de septiembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, por la jornada 6 del Apertura 2026. El partido de Liga MX dará inicio a partir de las 21.00 horas del Centro de México, acaparando de este modo toda la atención de la agenda del día de la fecha.

¿Dónde ver EN VIVO FC Juárez vs. Pachuca por TV en México?

El compromiso de esta noche por el Apertura 2026 contará con doble transmisión por televisión en suelo nacional. La señal abierta de Azteca 7 pasará el juego en forma gratuita para todo el país, mientras que la señal de cable de FOX lo hará de manera paga.

¿Dónde ver EN VIVO FC Juárez vs. Pachuca por streaming en México?

El desafío de esta séptima jornada del campeonato se podrá sintonizar en forma online a través de una única plataforma web. El servicio de streaming FOX One conserva los derechos exclusivos para transmitir el enfrentamiento de hoy por esta vía.