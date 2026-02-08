Cristian Calderón salió junto con Franco Rossano a préstamo con el Necaxa; en el caso del “Chicote” lo hizo cuando no había cabida en el equipo para un lateral izquierdo más, ahora con la posibilidad de que Cristian Borja se vaya al Mundial con Colombia, era la oportunidad para que regresara. Y el canterano, ha crecido bastante y no fue requerido por André Jardine.

Recientemente, uno de los jugadores que está siendo de los más sobresalientes en el equipo de los Rayos, es precisamente el juvenil de 20 años, pues en su último partido realizó tres asistencias. Tomando en cuenta que es algo que le está faltando al equipo azulcrema su presencia podría se muy útil en este Clausura 2026.

Ahora, el “Chicote” fue en su momento uno de los jugadores clave para la escuadra de Jardine, pero se decantó por el colombiano y siempre resultó bien. Justo cuando se habla de un elemento en esa zona para este semestre, la opción que parecería más viable sería precisamente Calderón, pero ninguno de los dos fue requerido.

¿Por qué no volvieron al América?

De acuerdo con la información del periodista Edgar Morales de Heraldo Deportes, ambos son jugadores de las Águilas que sólo están a préstamo con el conjunto de Aguascalientes por lo que en cualquier momento podrían volver al Nido. El tema aquí es que sí hay una traba que quizá este semestre impidió que estuvieran de vuelta.

La misma fuente confirma que el América tenía que pagar una cláusula de regreso porque el contrato termina hasta el verano. Pero se ha manejado en Coapa que no se quería invertir mucho por el tema del Estadio Azteca, y como al final con las salidas tuvieron que contratar a otros extranjeros, es muy probable que por esa razón no apostaran por los mexicanos.

