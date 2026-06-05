Las Águilas ya están volando alto en el mercado de fichajes y se encuentran al acecho de una joya de la Liga MX.

La Liga MX ha dado un salto en sus jóvenes. Por estos tiempos, las joyas brillan más prematuramente y nadie se quiere perder la oportunidad de contar con una de ellas en sus filas. Por esa misma razón, América posó sus ojos sobre Elías Montiel, una figura que podría tener un salto más que importante en su carrera de la mano del entrenador que lo llevó a donde se encuentra hoy en día.

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Montiel debutó en Tuzos gracias a Almada y, junto con el entrenador uruguayo, se destacó de enorme manera. Ahora, con apenas 20 años aparece en el radar de América luego de que Guillermo, su antiguo DT, se transformara en el reemplazante de André Jardine en Coapa.

Elías Montiel podría ser el primer fichaje de América. (GETTY IMAGES)

Las condiciones que enfrenta América para fichar a Elías Montiel

Según la información trascendida en las últimas horas, hay un interés real por parte de la directiva de América para avanzar en su compra. Montiel, quien cuenta contrato vigente con Pachuca hasta 2029, tiene un costo de mercado de seis millones de dólares, por lo que este aspecto sería el que más complica cualquier tipo de negociación.

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Por parte de Almada, el entrenador habría dado el visto bueno para reencontrarse con alguien a quien conoce de memoria. En la Primera División de Pachuca, Montiel acumula 91 partidos, seis goles y nueve asistencias, siendo estos, números que lo convierten en un jugador más que interesante debido a que se trata de un centrocampista que no tiene como principal función ser peligroso en la portería rival.

La novedad es que Montiel será absoluta prioridad para los directivos de América. Si bien aún no existen mayores novedades sobre posibles salidas tras el despido de Jardine, lo cierto que es parece claro que varios jugadores dejarán el Nido y que será momento de darle la bienvenida a otros tantos. Elías encabeza la lista, por su juventud, su aplomo para desenvolverse en la cancha y posibilidad de éxito longevo debido a su poco recorrido como profesional.

En síntesis

El club América tiene un interés real en comprar al futbolista juvenil Elías Montiel .

tiene un interés real en comprar al futbolista juvenil . El mediocampista de 20 años debutó en los Tuzos del Pachuca gracias a Almada .

debutó en los Tuzos del Pachuca gracias a . Seis millones de dólares es el costo de mercado del jugador, con contrato hasta 2029.