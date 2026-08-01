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¿Qué partidos de la Liga MX se juegan HOY sábado 1 de agosto por la Jornada 3 del Torneo Apertura?

Se disputarán un total de cuatro encuentros a lo largo del día. Repasa cada uno de ello y sus respectivos horarios de inicio.

Todos los partidos del 1 de agosto en la Liga MX
© Getty ImagesTodos los partidos del 1 de agosto en la Liga MX

Continúa la acción del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 1 de agosto se jugarán un total de cuatro partidos y los Xolos de Tijuana pueden perder el liderato en la tabla de posiciones al finalizar el día.

El conjunto comandado por Sebastián Abreu empató sin goles con Atlético San Luis y se subió a lo más alto con siete unidades, pero con un partido más. En este contexto, tanto Atlas como Cruz Azul tienen la posibilidad de superarlo este mismo sábado.

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Partidos de la Liga MX HOY sábado 1 de agosto

  • Querétaro vs. Tigres | 17:00 hs (CDMX)
  • León vs. Pachuca | 19:00 hs (CDMX)
  • Atlas vs. Rayados | 19:05 hs (CDMX)
  • Cruz Azul vs. Atlante | 21:05 hs (CDMX)
León recibirá a Pachuca en uno de los partidos del día (Getty Images)

León recibirá a Pachuca en uno de los partidos del día (Getty Images)

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Leandro Barraza
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