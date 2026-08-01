¿Qué partidos de la Liga MX se juegan HOY sábado 1 de agosto por la Jornada 3 del Torneo Apertura?

Se disputarán un total de cuatro encuentros a lo largo del día. Repasa cada uno de ello y sus respectivos horarios de inicio.

Continúa la acción del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 1 de agosto se jugarán un total de cuatro partidos y los Xolos de Tijuana pueden perder el liderato en la tabla de posiciones al finalizar el día.

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El conjunto comandado por Sebastián Abreu empató sin goles con Atlético San Luis y se subió a lo más alto con siete unidades, pero con un partido más. En este contexto, tanto Atlas como Cruz Azul tienen la posibilidad de superarlo este mismo sábado.

Partidos de la Liga MX HOY sábado 1 de agosto

Querétaro vs. Tigres | 17:00 hs (CDMX)

| 17:00 hs (CDMX) León vs. Pachuca | 19:00 hs (CDMX)

| 19:00 hs (CDMX) Atlas vs. Rayados | 19:05 hs (CDMX)

| 19:05 hs (CDMX) Cruz Azul vs. Atlante | 21:05 hs (CDMX)

León recibirá a Pachuca en uno de los partidos del día (Getty Images)

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Tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2026