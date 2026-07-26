Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Querétaro por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Pachuca y Querétaro se enfrentan por la segunda jornada de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. La información de cómo ver el partido.

Pachuca y Querétaro se ven las caras este domingo 26 de julio en el último partido de la segunda jornada del Apertura 2026. El encuentro comienza a las 19:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Hidalgo.

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Si bien recién es el segundo partido para ambos en la Liga MX, uno comenzó bien la temporada ganando y el otro empezó la campaña de mala manera con una derrota.

Por dónde ver el partido

El partido entre Pachuca y Querétaro de este domingo 26 de julio no es transmitido por televisión abierta en México. Las opciones que tienen los aficionados tanto de los Tuzos como de los Gallos para seguir el encuentro es por FOX+ y FOX One.

La actualidad de Pachuca y Querétaro

El equipo dirigido por Benjamín Mora inició el Apertura 2026 con una contundente victoria por 3-0 ante Pumas y Pachuca intentará conseguir su segundo triunfo consecutivo.

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Por su parte, Querétaro comenzó el torneo con una derrota por 1-0 ante el América y ahora tendrán una dura visita al Estadio Hidalgo en la que buscarán conseguir algún punto.