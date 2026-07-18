¿Por qué no juega Jordan Carrillo en Pumas UNAM vs. Pachuca por el Apertura 2026?

Pumas debuta este sábado en el Apertura 2026 en un partido contra Pachuca. Jordan Carrillo no está presente.

Pumas recibe a Pachuca en CU este sábado 18 de julio por la primera jornada del Apertura 2026. El encuentro comienza a partir de las 17:00hs (Ciudad de México) y es transmitido por televisión abierta.

Publicidad

Pumas es el vigente subcampeón de la Liga MX, pero el equipo auriazul ha sufrido cambios importantes en su plantel. Por ejemplo, Efraín Juárez ya no es más su entrenador. Y Jordan Carrillo, una figura en el Clausura 2026, ya no forma parte del plantel.

Es por eso que Jordan Carrillo no participa del partido entre Pumas y Pachuca. El club felino quería retenerlo e incluso comprarlo, pero Santos Laguna decidió vender al centrocampista a Chivas.

Por lo tanto, Jordan Carrillo sí debutará este sábado en el Apertura 2026 pero lo hará con el Rebaño Sagrado unas horas más tarde al partido de Pumas. Chivas recibe a Toluca en el Estadio Akron.

Publicidad

Los números de Jordan Carrillo en Pumas

Jordan Carrillo fue figura de Pumas en el Clausura 2026. El centrocampista disputó en total 24 partidos con los auriazules, en los que convirtió 6 goles y brindó 3 asistencias.