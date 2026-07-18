El volante panameño es el gran ausente de los 'Universitarios' para el debut en esta Liga MX.

Pumas UNAM se estrenará esta tarde en una nueva edición de la Liga MX, en busca de recuperarse del dolor que significó perder la final del campeonato pasado. Del otro lado tendrá a Pachuca, con el condimento de que el técnico de los ‘Tuzos’ ahora es el entrenador principal de los ‘Universitarios’ y lo enfrentará hoy en CU.

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Los ‘Felinos’ vienen de ser subcampeones del Clausura y este sábado iniciarán el camino hacia el título del Apertura 2026. La principal novedad tiene que ver con la salida del DT que los llevó a esa final, Efraín Juárez, y la llegada de Esteban Solari en su lugar. Sin altas rutilantes, el ‘Tano’ tendrá un arduo trabajo para levantar al equipo.

Con vistas al debut ante el Pachuca de esta tarde, Pumas UNAM ya sabe que no contará con una de sus principales figuras en busca del primer triunfo en la fase regular. Adalberto Carrasquilla será baja y no aparecerá en el equipo que salga al campo de juego a disputar el primer partido del semestre, una ausencia muy importante.

El mediocampista panameño se perderá el encuentro de hoy ya que el club decidió darle descanso tras ser parte del Mundial para que recupere energías y se ponga bien. El volante regresó hace poco de su Selección y tuvo sus merecidas vacaciones más tarde que todos, y no será arriesgado tan pronto por el cuerpo técnico.

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Desafortunadamente para ‘Coco’, Adalberto Carrasquilla no tuvo minutos en la Copa del Mundo, en ninguno de los tres partidos que disputó Panamá en la fase de grupos. De esa manera, su última participación dentro de una cancha de futbol ha sido hace casi dos meses, en la vuelta de la final entre Pumas UNAM y Cruz Azul.

Cabe recordar que Adalberto Carrasquilla había terminado el semestre pasado con una lesión muscular en el aductor, que lo había obligado a salir sustituido en la definición del título. Llegó al Mundial condicionado por esas molestias físicas y el entrenador no lo puso, pese a cumplir el sueño de estar en el certamen. Ahora, en Pumas lo esperan.

Las lágrimas de Coco tras salir en aquella final [Foto: Getty]