¿Por qué no juegan Luis Malagón y Sebastián Cáceres en México vs. Uruguay por el amistoso internacional?

En el marco de un amistoso internacional, México recibe a Uruguay este sábado 15 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón. Ambos conjuntos van por una victoria que les dé confianza de cara al final del 2025.

Para este encuentro, los técnicos Javier Aguirre y Marcelo Bielsa no contarán con piezas que suelen tener minutos e incluso titularidades. Luis Malagón en el Tri, y Sebastián Cáceres en la Celeste no serán titulares. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que sus ausencias son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Luis Malagón y Sebastián Cáceres en México vs. Uruguay?

Con esta noticia, el portero Raúl Rangel será el guardameta titular del combinado nacional, mientras que el defensa Mathias Olivera estará desde el inicio para le cuadro sudamericano. Ambos sumarán minutos e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser parte del grupo que vaya al Mundial 2026.

¿Cómo formarán México vs. Uruguay sin Luis Malagón y Sebastián Cáceres?

Sin Luis Malagón, México formará de la siguiente manera: Rangel; Reyes; Montes, Vásquez, Gallardo; Sánchez, Álvarez, Ruiz; Lozano, Jiménez y Alvarado. Por otro lado, Uruguay saldrá con Mele; Varela, Giménez, Olivera, Piquerez; Bentancur, Martínez, Zalazar; Rodríguez, Aguirre y Sanabria.

