Pueden cuestionarlo, otros señalar que no debe ir al ‘Tri’, pero Luis Ángel Malagón sigue demostrando sus cualidades y por qué tiene ganado su lugar en su club y en selección. El multicampeón guardameta volvió a lucirse en la portería del América, esta vez, para salvar a su equipo de una temprana apertura del marcador en la ida de cuartos de final.

Cuando ni siquiera transitaban tres minutos de partido ante Rayados, el arquero de las ‘Águilas’ protagonizó un momento que quedará para los compactos de lo mejor del año. El dueño de los tres postes del conjunto azulcrema le tapó un cabezazo imposible a Germán Bertarame, evitando que Monterrey se pusiese 1-0 en el marcador desde los vestidores.

En una distracción defensiva del América al comienzo del compromiso, llegó un centro desde la derecha al seno del área chica de la visita, y el ‘9’ de Rayados estuvo a centímetros de convertir el primer gol. El portero quitó el balón ¡con los dedos de la mano! en una jugada que será repetida muchas veces a lo largo de esta semana, por lo impactante de la reacción de Luis Malagón.

Luego del testazo potente de Germán Berterame, gran parte del estadio gritó gol, dado lo bien colocado y lo fuerte que era el remate del delantero de Rayados. Al observar atónitos la atajada de Luis Ángel Malagón, toda la banca del Monterrey se cayó al suelo tomándose la cabeza, incrédulos al darse cuenta que no habían podido concretar esa anotación.

En ‘La Pandilla’ esperan no lamentarse esta situación de peligro tan clara, en una serie que será apretada y que tendrán que ir a definir a Ciudad de México en la revancha. En el ‘Nido’ esperan que termine siendo “la tapada de la clasificación” y que a la larga recuerden ese episodio como una señal del destino para volver a gritar campeón al final de la Liguilla de este Torneo Apertura 2025.

