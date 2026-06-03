Cuando muchos ya tenían la cabeza puesta en el Mundial, la Liga MX volvió a marcar agenda con una noticia abrupta que descolocó a todos este miércoles por la tarde. Se confirmó que André Jardine abandonará el Club América, poniendo de este modo un punto final a una etapa de las más gloriosas de la historia de la institución azulcrema.

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Desde la eliminación de las ‘Águilas’ en la pasada Liguilla y en las semanas anteriores, ya se venía platicando de la posibilidad. Sin embargo, eran más rumores de pasillo e insinuaciones que informaciones provenientes de fuentes del club. Por eso, de un momento para otro la afición quedó atónita por la novedad de quedarse sin entrenador.

Muchas cosas se han comentado en el último tiempo en torno a la situación o a la ‘comodidad’ de André Jardine en el América. Y su salida del club algo tiene que ver con todo lo que se ha charlado. Gibran Araige reveló hace instantes por qué el técnico no seguirá al frente del cuadro capitalino, con los factores que terminaron llevando al triste final.

André Jardine dejará un recuerdo imborrable en América [Foto: Getty]

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Según dio a conocer el reconocido periodista televisivo, la principal causa del adiós es que no hubo acuerdo entre el DT y la directiva en los planes para el futuro del equipo. Mientras que el entrenador pensaba de una manera sobre las necesidades del Club América para resurgir, Santiago Baños y los altos mandos contemplaban el caso de manera diferente.

Bajo estas circunstancias, la salida se da de mutuo acuerdo entre las partes y no por despido de la directiva o por renuncia del propio André Jardine. Tras observar que no encontrarían un buen puerto, decidieron tomar caminos separados. Así, los abogados ahora trabajarán para cerrar la desvinculación, y el dinero que se le pagará al brasileño por los meses de contrato restantes.

El Club América hace oficial la salida de André Jardine:

Hace segundos, la institución anunció la noticia del adiós al entrenador y todo su cuerpo técnico. En un comunicado más de agradecimiento que explicativo, aseguraron brevemente que esta decisión se tomó en conjunto, tal lo reportado. “Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos”, cerró la carta oficial.

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