El conductor no estuvo de acuerdo con la decisión del club y se expresó al respecto públicamente.

La salida de André Jardine, anunciada esta tarde de manera oficial, tuvo un sinfín de repercusiones en el ámbito del futbol mexicano, y especialmente, en el mundo América. El entrenador brasileño tuvo un paso fantástico por el cuadro de Coapa, con títulos importantes y un cariño palpable con todo el público azulcrema para toda la vida.

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Desde el lado estrictamente de la afición, la mayoría de los fanáticos condenaron la decisión de poner fin al vínculo entre el DT y la institución. Pese a que los mismos simpatizantes criticaron en los últimos torneos algunas formas del brasileño, sentían que podía dar vuelta la situación. No lo pensaron así Santiago Baños y los directivos, que hicieron todo para que no continúe.

Si bien suele ir contra la corriente, esta vez David Faitelson se alineó con la gente de las ‘Águilas’. El conductor de Televisa no estuvo para nada de acuerdo con la medida de desprenderse de André Jardine, y lo manifestó en forma pública. Ni bien se supo la noticia de la partida del estratega brasileño, el periodista expresó su postura en torno a la conflictiva.

“Error del América, no va a encontrar ‘otro Jardine’ en el mercado, otro entrenador de sus múltiples bondades…”, publicó David Faitelson en su cuenta de la red ‘X’. El reportero reveló su información de la partida del técnico y aseguró que el club lo sufrirá más que el entrenador: “Diferencias en la planeación, Jardine quería una cosa y el club quería otra. Una pena. Es indudable que el América pierde más que el brasileño…”.

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Diferencias en la planeación…

Jardine quería una cosa y el club quería otra…

Una pena.

Es indudable que el América pierde más que el brasileño… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 3, 2026

David Faitelson, con sensaciones encontradas por el nuevo DT del América:

El corresponsal de TUDN cuestionó si ‘le pesará la camiseta’ a Guillermo Almada, ya que las exigencias del cuadro azulcrema no son las mismas que al dirigir al Pachuca. Si bien destacó la capacidad y la trayectoria del flamante entrenador de las ‘Águilas’, mostró ciertas dudas respecto al ex director técnico de los ‘Tuzos’.

“Guillermo Almada es un muy buen entrenador. Habrá que verlo en un equipo del tamaño y la presión del América…”, posteó David Faitelson, generando muchas reacciones. Algunos aficionados coincidieron con su punto de vista, en tanto que otros consideraron que ya estaba ‘tirándole la mala’ recién llegado y no les cayó de la mejor manera.

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