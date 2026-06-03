El 'Turco' fue el primero en advertirle al brasileño que su etapa en Coapa llegaría a su fin. El antecedente.

André Jardine concluirá en cuestión de horas su vínculo como director técnico del Club América, el equipo de su vida. El legado del entrenador perdurará en el tiempo y tendrá siempre guardada páginas importantes en el libro del gigante mexicano. El laureado ciclo atraviesa sus momentos finales y todo quedará en un grandioso recuerdo para toda la afición de las ‘Águilas’.

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Más allá de que los últimos dos torneos no estuvieron a la altura del tricampeonato anterior, para muchos esta salida tiene lugar de manera sorpresiva, por lo que significa Jardine en América. El que siempre lo supo fue Antonio Mohamed, sí, el famoso argentino que tanto conoce la Liga MX y que además sabe lo que es dirigir en una potencia como esta.

Cuando quizás la mayoría hablaba de cambios en la estructura del club o en la cúpula dirigencial, el ‘Turco’ lo anticipó mucho tiempo atrás que este sería el desenlace. El actual entrenador del Toluca, que supo ser campeón con el Club América, tuvo su propia experiencia y ya palpaba que a André Jardine le terminarían haciendo lo mismo que pensaba.

Jardine y Mohamed, dos rivales respetuosos y respetables [Foto: Getty]

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De hecho, para que lo fuese asimilando, Antonio Mohamed mismo se lo dijo en persona y en forma pública a su colega, advirtiendo que en los momentos más difíciles le soltarían la mano. Si bien el argentino dirigió trabajando junto a Ricardo Peláez, ya visualizaba que Santiago Baños acabaría echándole tierra a su par brasileño con el que compitió tanto tiempo.

“Venga, tranquilidad que este club viste cuando están las cosas mal son malos, se olvidan rápido de todo, se olvidan, mucha suerte”, fueron las palabras del Turco Mohamed. El estratega del Toluca se lo manifestó de este modo en el último duelo entre el América y los ‘Diablos Rojos’, disputado en el Estadio Azteca y que algunos recordarán por las peleas posteriores.

El Turco Mohamed quedó muy dolido con el América, pero en esto que le dice a André Jardine tiene razón.



En este club cuando las cosas se ponen mal son malos y se olvidan rápido de todo lo bueno. pic.twitter.com/II4V6M3XVK — Roberto Haz (@tudimebeto) April 20, 2026

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El tiempo terminaría dándole la razón a Antonio Mohamed, ya que poco más de un mes después de ese cruce, Jardine ya no estará en el club. Si bien el acuerdo de salida es mutuo, André tenía intenciones de continuar. Como la directiva no estaba dispuesta a reforzar el proyecto con fichajes de calidad, el brasileño optó por continuar por un sendero separado.