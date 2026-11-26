Las Águilas igualaron sin goles ante Monterrey por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 y acumularon siete partidos sin ganar. Sin embargo, el entrenador uruguayo dejó una declaración que generó ruido entre los aficionados.

América no levanta cabeza y la preocupación empieza a crecer entre sus aficionados. Las Águilas acumularon siete partidos consecutivos sin conseguir una victoria, contando también el encuentro amistoso frente a New York Red Bulls de la MLS. Este miércoles, el equipo de Guillermo Almada igualó 0-0 ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Lo que más preocupa en Coapa es que América tuvo un futbolista más durante prácticamente todo el encuentro, debido a la expulsión de Rica Chávez antes de los 10 minutos, pero aun así no pudo marcar ni un gol. Las Águilas tuvieron una oportunidad importante para llevarse una ventaja a casa, aunque volvieron a mostrar dificultades para generar peligro y aprovechar la superioridad numérica.

El próximo sábado será la prueba de fuego para Guillermo Almada. América recibirá a Rayados en el Estadio Azteca y necesitará ganar para avanzar a las semifinales. Si consigue la clasificación, su continuidad no correría peligro en lo inmediato, pero una eliminación podría cambiar el panorama y abrir interrogantes sobre su futuro de cara al 2027.

Las declaraciones de Almada

Después del empate, el entrenador uruguayo habló en conferencia de prensa y dejó declaraciones que hicieron ruido entre los aficionados azulcremas. Lejos de mostrarse completamente disconforme con lo realizado por su equipo, Almada consideró que la actuación ante Monterrey fue positiva y aseguró que repetir ese rendimiento los acercaría a conseguir el objetivo.

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“El partido está abierto, si repetimos el partido como el de hoy, estamos más cerca de la clasificación y del triunfo”, expresó el director técnico. Una frase que seguramente dará que hablar, especialmente entre los seguidores del América que esperaban mucho más de un equipo que tuvo superioridad numérica durante casi todo el compromiso.

🚨Guillermo Almada dice que el @ClubAmerica jugó un buen partido🚨🦅👀 “El partido está abierto, si repetimos el partido como el de hoy, estamos más cerca de la clasificación y del triunfo” #GrandesDeCorazon https://t.co/MPWeEhVApG — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) November 26, 2026

La revancha del sábado será determinante. Almada tendrá la oportunidad de respaldar sus palabras dentro del campo de juego y conseguir una clasificación que le permita recuperar tranquilidad en Coapa. De lo contrario, las críticas podrían aumentar considerablemente.

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