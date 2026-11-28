El Club América terminó un duro 2026. Este sábado, las Águilas quedaron eliminadas en condición de local ante Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla y dejó a los aficionados con un sabor amargo. En ese sentido, la plantilla será fuertemente reestructurada de cara al 2027, buscando consolidar un proyecto que lo devuelva a la senda ganadora.

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Los apuntados por la dirigencia para salir del América

José Zúñiga, Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez son tres nombres apuntados a salir. A ellos, se suman apellidos más importantes como Kevin Álvarez, Víctor Dávila y Óscar Perea, quienes por, lesión o irregularidad, no tuvieron el protagonismo que se imaginaba para ellos.

Por otro lado, aparece el nombre de Raphael Veiga. Hace largas semanas se sabe que el club no hará uso de la opción de compra que tiene con Palmeiras por el centrocampista brasileño y el mismo tendrá que regresar a San Pablo para continuar con su carrera, lejos de las Águilas que no obtuvieron el nivel que esperaban del futbolista.

Kevin Álvarez se iría pronto del América. (GETTY IMAGES)

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Los montos que se pagaron por ellos y las expectativas que se colocaron al buscar una mixtura entre jugadores jóvenes y hombres consolidados en Primera División capaces de llegar al club y demostrar, no se cumplieron en ningún momento. De esta manera, la institución les buscará a una salida a cada uno de ellos para dejar atrás incorporaciones que no dejaron un buen recuerdo.

De esta manera, está claro lo que espera la directiva del Ame: empezar nuevamente. Con un éxodo cercano a los 10 nombres, la intención del club es dejar atrás aquellas apuestas que no resultaron para obtener espacio en la masa salarial con el fin de realizar un buen mercado de fichajes y darle al entrenador Guillermo Almada lo que desea para continuar conformando su equipo soñado.

En síntesis

Club América quedó eliminado de local ante Rayados de Monterrey en cuartos de final.

quedó eliminado de local ante en cuartos de final. La directiva azulcrema planea una reestructuración cercana a 10 bajas de cara al 2027 .

planea una reestructuración cercana a de cara al . Raphael Veiga regresará a Palmeiras, mientras Kevin Álvarez y Víctor Dávila saldrán del club.