En las últimas horas, el nombre de James Rodríguez fue vinculado con el Club América y el rumor generó una enorme repercusión en la Liga MX. Sin embargo, ya se conoció cuál es la verdadera situación del colombiano y si realmente existe la posibilidad de verlo con la playera azulcrema.

Después del Mundial 2026, James Rodríguez volvió a quedar como agente libre tras confirmarse que no continuará jugando en la MLS durante esta temporada. El futuro del mediocampista colombiano volvió a quedar abierto y, como ya ocurrió en otros mercados de pases, comenzaron a surgir rumores sobre cuál será su próximo destino.

Publicidad

James Rodríguez en el Mundial 2026 (Getty Images)

El colombiano no renovó su vínculo con Minnesota United, club en el que permaneció apenas seis meses. Durante ese período nunca logró consolidarse ni mostrar el nivel que lo llevó a ser una de las grandes estrellas del fúubol mundial, por lo que ambas partes decidieron poner fin a la relación.

En reiteradas oportunidades, el nombre de James Rodríguez fue relacionado con la Liga MX. El volante ya conoce el futbol mexicano tras su paso por Club León, donde disputó una temporada antes de marcharse para continuar su carrera en Estados Unidos.

Publicidad

En las últimas horas, diversos rumores señalaron que el ex Real Madrid tendría como principal objetivo convertirse en nuevo jugador del Club América. Incluso, trascendió que el colombiano estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para vestir la playera azulcrema.

Sin embargo, esa posibilidad está prácticamente descartada. James Rodríguez no forma parte de los planes de la directiva de Las Águilas. Además, el club ha mantenido un mercado de fichajes muy medido desde el punto de vista económico, por lo que continúa buscando alternativas más accesibles para reforzar el plantel sin realizar grandes inversiones.

América solo contrató un fichaje

Hasta ahora, el único fichaje oficial del América para esta temporada ha sido el del colombiano Óscar Perea. Si bien durante las últimas semanas aparecieron numerosos rumores sobre posibles incorporaciones de renombre, ninguno logró avanzar hasta convertirse en una contratación.

Publicidad

En sintesis