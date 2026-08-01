¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026

Lionel Messi está de regreso luego del Mundial 2026. Los titulares de ambos equipos para el partido de la MLS.

Inter Miami y Columbus Crew se enfrentan este sábado 1 de agosto por la jornada 18 de la MLS 2026. El partido comienza a las 17:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Nu, el nuevo recinto de las Garzas.

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Lo más importante con respecto al equipo local es que Lionel Messi está disponible tras su regreso del Mundial 2026 y lo más probable es que el argentino sume minutos. Inter Miami acumula dos triunfos consecutivos desde su regreso a la competencia.

Por su parte, Columbus Crew no se encuentra en su mejor momento comparado a otras épocas y se ubica 11° en la MLS con 19 puntos en 17 partidos disputados, aunque el equipo de Ohio viene de ganarle por 2-1 a Cincinnati.

La probable alineación de Inter Miami

Ríos Novo

Mura

Ian Fray

Micael

Reguilón

Casemiro

Bright

Segovia

Lionel Messi

Mateo Silvetti

Luis Suárez

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La probable alineación de Columbus Crew