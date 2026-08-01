Revelan el perfil exacto del refuerzo que busca el Club América

El Club América ha tenido muy pocos refuerzos, algunos de los jugadores que están en la plantilla de cara al Apertura 2026, son precisamente algunos que tenían prestados a otros clubes, y que ante la llegada de Guillermo Almada que sabe trabajar con jóvenes regresaron con la idea de una mejor oportunidad con el equipo.

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La incorporación que llamó la atención fue la de Óscar Perea, el colombiano que llega a reforzar a la plantilla, pero que tiene de cierta manera una edad considerable para poder acoplarse al equipo, aunado a que el costo en el que pudieron conseguirlo no fue tan elevado, sobre todo ahorita que el club está envuelto en temas económicos.

¿Los fichajes que espera el Club América?

De esta manera, Gibrán Araige de TUDN, habría revelado información que tiene que ver con futuros fichajes en el plantel y es que la idea es que sí lleguen más jugadores al equipo, pero con cualidades especiales, pero que poco tienen que ver con lo que hagan dentro del campo, sino con otras cuestiones similares a las de su refuerzo antes mencionado.

La misma fuente revela que la directiva azulcrema estaría buscando precisamente a nuevos elementos que tengan corta edad y que su precio sea razonable, con ello, el profe Almada podría trabajar con ellos y desarrollar un nuevo estilo desde su experiencia con equipos de fuerzas básicas, aunado a los que ya tienen experiencia.

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Con esta información, tal parece que este no será el mercado en el que la afición tendrá que esperar a un fichaje bomba, porque debido a la situación económica que está atravesando el conjunto, lo más óptimo para seguir compitiendo es hacer un armado de equipo con estas cualidades y si es funcional sería más rentable.

En síntesis