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Matías Almeyda opinó sobre el inicio de la Leagues Cup 2026 para Rayados: “Comienza un nuevo sueño”

Rayados le ganó a Atlas y consiguió su segundo triunfo en la Liga MX. Ahora se le viene la Leagues Cup 2026 a Monterrey.

Matías Almeyda, técnico de Rayados
© Imago7Matías Almeyda, técnico de Rayados

Rayados le ganó por 2-0 a Atlas este sábado y el club regiomontano consiguió su segundo triunfo en el Apertura 2026. El equipo de Matías Almeyda pudo recuperarse con una buena victoria después de lo que había sido la derrota anterior ante Necaxa.

Ahora la Liga MX entra en un breve receso debido al inicio de la Leagues Cup 2026 y Rayados dirá presente. En este sentido, a Matías Almeyda le consultaron en conferencia de prensa acerca de si le dará importancia a esta competición y el técnico fue contundente.

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No debe existir ningún entrenador que no piense en ganar cada partido y cada torneo. Nuestra mente está en ganar. A mí particularmente me da mucha felicidad ganar y mucha tristeza y bronca cuando pierdo”, comenzó diciendo el argentino en conferencia de prensa.

Inicia un torneo y siempre que inicia un torneo inician sueños. Sueños, aprendizaje, momentos nuevos. También tuve la posibilidad de estar 4 años en la MLS así que sé a dónde vamos y no es fácil”, agregó Matías Almeyda en relación a la Leagues Cup 2026.

Matías Almeyda saludando a Hernán Crespo (Getty Images)

Matías Almeyda saludando a Hernán Crespo (Getty Images)

Los rivales de Rayados en la Leagues Cup 2026

Rayados tiene una de las zonas más complicadas del torneo debido a que se enfrentará con el Orlando City de Antoine Griezmann, con el Inter Miami de Lionel Messi y con Nashville, el actual equipo mejor ubicado en la Conferencia Este de la MLS.

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Monterrey viene de no poder clasificar a la fase final en las últimas dos ediciones, por lo que Matías Almeyda intentará conseguir mejores resultados para el club regiomontano en la Leagues Cup.

En síntesis

  • Rayados de Monterrey venció 2-0 a Atlas para sumar su segundo triunfo en Apertura 2026.
  • Matías Almeyda dijo que sueña con ganar la Leagues Cup.
  • Rayados enfrentará a Orlando City, Inter Miami y Nashville SC en la Leagues Cup.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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