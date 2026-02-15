Kiana Palacios ha sido una de las jugadoras mexicanas del Club América Femenil que más ha destacado en el equipo, aunque ha tenido momentos complicados, su nivel estaba recuperándose y el hecho de ser una de las máximas goleadoras del equipo la mantiene como una de las leyendas de la escuadra azulcrema, pero podría despedirse del plantel.

¿Se va Kiana Palacios?

Este domingo el América Femenil empató 1-1 ante Rayadas, un resultado que para nada gusta en el cuadro de Coapa, pero el problema no fue sólo el marcador, sino que de acuerdo con Zaritzi Sosa de TUDN, la futbolista estaría dejando el Nido y por ello no estuvo convocada para este encuentro, aún cuando estaba en el estadio.

¿A dónde se iría?

En medio de estos rumores, la futbolista al término del encuentro bajó y sí parecía que estaba despidiéndose de algunas de sus compañeras como Kimberly Rodríguez y la misma Sandra Paños. La misma fuente dio a conocer que habría en la mesa una oferta de la NWSL en Estados Unidos y la delantera estaría pensando en irse.

Aunque comenta que aún no se ha concretado, hay ciertas situaciones como lo visto el día de hoy que podrían comprobarlo. Sin embargo, hay que mencionar que algunas de las jugadoras como Karina Rodríguez, la misma Kim, entre otras futbolistas han empezado a seguir al Utah Royals FC, dando muestra de que podría irse ahí.

Se espera que durante la conferencia de prensa con Ángel Villacampa en algunos momentos, el director técnico podría confirmar la posible salida de la delantera. Aunque todo va encaminado a que así sea y en los próximos días el propio equipo le diga adiós a una de las jugadoras que más le ha dado alegrías al equipo de Coapa.

