Ya estamos a nada de que comience la Jornada 7 de la Liga MX y el Club América ha tenido varios problemas, entre ellos que no han podido concretar varios goles, perdieron el Clásico Nacional, tuvieron la baja de Alejandro Zendejas, los nuevos refuerzos aún no se han acoplado y todavía para las siguientes fechas se les suma un problema más.

Y es que las cosas aunque parecía que se estaban acomodando, incluso han mostrado un tanto de desorden en el equipo con algunas molestias de jugadores y del propio André Jardine. Pero más allá de eso si los resultados no se están dando ahora que cuentan con sus jugadores titulares, se les puede complicar aún más.

Un problema más para el América

El nuevo problema que enfrenta el equipo azulcrema es que son, como en cada torneo, el equipo que menos minutos para menores suman. Están en el último lugar de la tabla mientras que equipos como Chivas, Mazatlán o Puebla ya completaron ese requisito. Y aunque en los otros torneos les alcanza perfecto el tiempo, en esta ocasión no han empezado tan bien.

De acuerdo con lo que refleja la tabla son apenas 217 minutos los que llevan, por lo que aún les restan 953. Si bien apenas va empezando el torneo, quizá en el momento en el que requieran de sus titulares al cierre del semestre van a tener que sumar a los juveniles para cumplir con esa regla y ahí es donde todo se les puede complicar.

El tiempo que tal vez está considerando el cuerpo técnico es cuando sus jugadores que sean seleccionados para el Mundial tengan que irse para los duelos amistosos, pero eso sería muy arriesgado, por lo que seguramente ante Puebla podremos ver algunos movimientos que le permitan a Jardine sumar más minutos de menores.

