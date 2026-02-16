La polémica decisión de Santos Laguna para salvar el torneo

Este domingo el conjunto de Santos Laguna se convirtió en el peor equipo del Clausura 2026 en la Liga MX. Y es que la escuadra lagunera perdió ante Mazatlán en su propio estadio, el TSM. Es por ello que el equipo quedó en el lugar 18 de la tabla general con apenas 1 punto sumado, por lo que se fueron abajo del conjunto cañonero.

Las burlas no sólo se dieron por parte de los aficionados de la escuadra sinaloense, sino de varios seguidores de la competencia mexicana, porque ya se sabe que este es el último semestre de Mazatlán antes de que sea comprado por el Atlante, por lo que decidieron no invertirle, algunos jugadores, incluyendo su DT se fueron.

La polémica decisión en Santos

Es por esto que ahora los señalados son Aleco y Alejandro Irarragorri, ya que lo único que han dado a cambio son algunos comunicados del equipo, pero sin ninguna respuesta dentro de la cancha con los resultados que espera la afición. De esta manera, ya habrían tomado una decisión que podría cambiar el rumbo del club.

De acuerdo con la información de 365scores, Francisco Rodríguez dejaría de ser el técnico de la escuadra lagunera, culpando de la baja del equipo al estratega. La misma fuente afirma que se está negociando su finiquito y sobre todo que se puedan conseguir a un entrenador que tome las riendas de inmediato para poder continuar con el proyecto.

Sin embargo, hay que mencionar que esto causa polémica, ya que es lo mismo que viene pasando con otros técnicos, por lo que esta decisión dudan que pueda cambiar lo que hoy está viviendo el equipo. Se espera que en las próximas horas se haga oficial su salida, precisamente cuando puedan hallar al suplente perfecto para el plantel.

