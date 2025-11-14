Gracias al parón de selecciones en el marco de la última Fecha FIFA del 2025, los equipos aprovechan los días libres para descansar, pero otros también lo hacen para tener entrenamientos o para incluso disputar amistosos contra otros equipos.

Uno de los equipos que hará esto último es América, que se prepara para el amistoso internacional que disputará ante LA Galaxy de la MLS. El encuentro será importante para el director técnico André Jardine para pulir algunas cuestiones del equipo de cara a la Liguilla del Apertura 2025.

El entrenador se encuentra diagramando cuál será la alineación y jugadores que utilice en este duelo, que servirá como prueba de cara a los Cuartos de Final ante Rayados. Por lo que para ello, podría darle minutos a una joven promesa brasileña.

Acorde a la información del periodista Jonatan Peña,las Águilas han sumado al primer equipo al Ícaro de Conceiçao, que con 18 años se desempeña tanto como mediocampista y como pivote. El estratega americanista espera poder ver buenas cosas del jugador de cara al 2026.

El juvenil es una de las grandes promesas de la cantera azulcrema, y ha arribado al equipo Sub-21 a mediados de este año, proveniente del Sfera FC de Brasil. A su vez, ha tenido un destacado rendimiento en las fuerzas básicas, por lo que ilusiona a la afición.

Las estadísticas de Ícaro de Conceiçao en América Sub-21

Partidos: 13

Goles: 1

Asistencias: 0

Minutos: 745

En síntesis