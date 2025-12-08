El próximo jueves se disputa la final de ida de la Final de la Liga MX. El partido se lleva a cabo en El Volcán y Tigres sabe que es un juego fundamental; la idea es que los Felinos logren ganar para así obtener una ventaja de cara al duelo del domingo en el Nemesio Díez.

Guido Pizarro no tiene muchas dudas de cara a la final frente a Toluca. Una de las principales incógnitas está relacionada con Nicolás Ibáñez, quien no pudo estar presente en la revancha frente a Cruz Azul por lesión y el delantero aún no logró recuperarse al 100%.

El argentino tuvo que ser sustituido en la primera mitad de la ida ante La Máquina y luego los estudios determinaron que Nico Ibáñez tenía un edema en el muslo derecho. No es una lesión grave pero sí es una molestia muscular que impide jugar con normalidad.

Nico Ibáñez se entrenó diferenciado

Es por eso que el delantero no estuvo en la revancha ante Cruz Azul y aún es duda para la ida contra Toluca. Según lo informado por ABC Deportes, Nico Ibáñez se entrenó diferenciado este domingo con Tigres y el futbolista solo hizo trabajos en el gimnasio.

Nicolás Ibáñez se lesionó en la ida de la semifinal ante Cruz Azul (Imago7)

De hecho, de acuerdo a la fuente mencionada, en Tigres creen que el argentino no llegaría a recuperarse para el jueves y volvería para el partido del domingo en el Nemesio Díez. Con respecto a la ida, Guido Pizarro determinará la disponibilidad de Nico Ibáñez en el último entrenamiento del miércoles.

De esta manera, todo apunta a que André-Pierre Gignac será el delantero centro titular de Tigres para el primer partido contra los Diablos Rojos. Pero sería una buena noticia para los Felinos que Nico Ibáñez se recupere, al menos para que Guido Pizarro tenga una opción más en el ataque.

En síntesis