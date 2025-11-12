Javairo Dilrosun llegó como una de las posibles estrellas que podría tener el Club América como extremo izquierdo, sin embargo, poco a poco el futbolista se fue perdiendo minutos en el cuadro de André Jardine y desde finales del semestre anterior comenzó a ser borrado por el estratega, tanto que tuvo que tomar otros rumbos lejos del equipo.

Fue justamente cuando perdieron ante LAFC su oportunidad de clasificar al Mundial de Clubes, que se enteraron en la directiva que Los Ángeles FC querían al futbolista para que disputara ese torneo, siendo el único elemento que la afición lo quería fuera y que sí participó en la competencia y además jugó de cierta manera con la institución.

El arreglo supuestamente Santiago Baños, estaba listo para que Javairo y LAFC hicieran un contrato, de esta manera las Águilas se quedaban sin el jugador y se convertiría en el refuerzo de una escuadra que lo buscaba, al final terminó el torneo, disputó tres fechas más de la MLS, incluso más de lo planeado y sólo lo regresaron así.

¿Qué pasó con Javairo Dilrosun?

De esta manera, en el Nido tomaron la decisión de mandarlo a la Sub 21 debido a que aún no terminaba su contrato. Lamentablemente, durante todo el torneo no sumó minutos, viviendo algo similar a la situación de Mauro Lainez cuando regresó de Mazatlán. El futbolista no sólo quedó relegado del primer equipo, sino de las fuerzas básicas.

El equipo tampoco clasificó a la Liguilla del Apertura 2025 quedando en el lugar 13 de la tabla general con apenas 21 puntos sumados de los 43 que logró el primer puesto. Aún en un equipo que no levantaba el futbolista no fue requerido. Su última aparición en sus redes sociales fue el 17 de octubre, por lo que en casi un mes no hay noticias al respecto.

Su contrato con el equipo azulcrema está hasta el 31 de diciembre del 2026, el salario del jugador de acuerdo con Capology es de 1.4 millones de dólares anuales, es decir, unos 26 millones de pesos, lo cual le genera un gran gasto al equipo pese a sólo estar entrenamiento, es por esta razón que buscarán darle acomodo en el siguiente mercado de invierno.

En síntesis

El extremo Javairo Dilrosun fue borrado del equipo de André Jardine y enviado a la Sub 21 del América.

fue borrado del equipo de y enviado a la del América. El contrato de Javairo Dilrosun con el América es hasta el 31 de diciembre de 2026 por 1.4 millones de dólares anuales .

con el América es hasta el por . El América buscará acomodo a Javairo Dilrosun en el mercado de invierno por su alto salario.

