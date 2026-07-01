La situación de Thiago Espinosa en el Club América dio un giro radical y hay novedades en este mercado

La joya de 22 años estará bajo las órdenes de Guillermo Almada en esta nueva etapa de las Águilas.

Mientras los ojos del planeta fútbol están puestos en el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, el Club América no descansa y se mueve con fuerza en el mercado de pases de la Liga MX. La directiva de las Águilas trabaja en la reestructuración de la plantilla para el próximo torneo, aprovechando el parate internacional para cerrar incorporaciones clave.

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Thiago Espinosa, el fichaje inesperado de América

El gran protagonista de esta pretemporada es Thiago Espinosa, un lateral derecho uruguayo de 22 años cuyo futuro parecía estar lejos de la institución. Sin embargo, el defensor aprovechó al máximo los trabajos de preparación para llenar el ojo del entrenador Guillermo Almada, con quien comparte la nacionalidad charrúa.

Tras convencer al estratega, la dirigencia azulcrema tomó la decisión definitiva de comprar su carta a Racing de Montevideo a cambio de 2 millones de dólares, sellando un contrato por los próximos cuatro años. En cuanto a sus características sobre el terreno de juego, Espinosa destaca por ser un lateral de perfil moderno, con gran proyección ofensiva, velocidad para el retroceso y una notable rigurosidad en la marca.

Thiago Espinosa continuará siendo jugador del América en 2026. (GETTY IMAGES)

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Según las estadísticas oficiales de Transfermarkt, el defensor registra 78 partidos como profesional en la Primera División, donde acumuló seis goles y cinco asistencias. En su reciente etapa con el América, sumó valiosos minutos y tiene un total de seis encuentros, todavía sin poder haber participado en anotaciones.

Por el momento, la contratación del charrúa representa la única cara nueva confirmada en las instalaciones de Coapa, ya que no se registran mayores movimientos oficiales en el presente mercado de fichajes de las Águilas. A pesar de esta calma inicial, la directiva continúa en la búsqueda de opciones y se espera que en las próximas semanas arriben al menos dos refuerzos más para potenciar la columna vertebral del equipo.

En síntesis

Compra definitiva de Thiago Espinosa: El Club América oficializó la compra del lateral derecho uruguayo de 22 años, adquiriendo su carta a Racing de Montevideo por 2 millones de dólares con un contrato firmado por los próximos cuatro años.

El Club América oficializó la compra del lateral derecho uruguayo de 22 años, adquiriendo su carta a Racing de Montevideo por con un contrato firmado por los próximos cuatro años. Aprobado por Guillermo Almada: El defensor charrúa logró convencer al nuevo director técnico de las Águilas durante los trabajos de pretemporada, adaptándose rápidamente a su sistema de juego tras registrar 54 partidos en la primera división de su país.

El defensor charrúa logró convencer al nuevo director técnico de las Águilas durante los trabajos de pretemporada, adaptándose rápidamente a su sistema de juego tras registrar 54 partidos en la primera división de su país. Único refuerzo oficial al momento: La incorporación de Espinosa representa la primera alta confirmada en Coapa para el próximo torneo de la Liga MX, aunque la directiva azulcrema se mantiene trabajando para cerrar al menos dos fichajes más en las siguientes semanas.