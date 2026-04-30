Los 10 laterales derechos que América podría fichar para reemplazar a Israel Reyes si se va a Roma

La temporada 2025-26 sigue a paso firme y a buen ritmo, y ya se entra en la recta final de un curso lleno de emociones. Eso si, muchas definiciones y torneos se defirnirán en las próximas semanas, donde se conocerán muchos campeones a nivel nacional e internacional.

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Más allá de esta cuestión, las directivas de los equipos ya ven en el horizonte el mercado de pases y trabajan con las altas y bajas inminentes que tendrán. En medio de esto, son varios los rumores instalados que el correr de los días se verá si toman forma o queda todo en un mero interés.

Y uno de los equipos que deben estar atentos a la información es América, que puede tener tras el Clausura 2025 los últimos minutos del defensa Israel Reyes. De acuerdo a información de TUDN, el jugador de 25 años podría ser fichado por la Roma de Italia luego de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

🚨🇲🇽🇮🇹 ¡ISRAEL REYES PODRÍA DAR EL SALTO A EUROPA!



✈️ El defensor mexicano ya está en Roma…

👀 Y la AS Roma lo tiene en la mira



💣 Reportes indican que es MUY poco probable que regrese al Club América después del Mundial 2026(informacion vía- TUDN)



🔥 Europa lo espera… y… pic.twitter.com/gpmu26cheQ — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 30, 2026

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Si las Águilas logran concretar su venta a Europa, el equipo podría tener una muy buena entrada de dinero. De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, Reyes en la actualidad está tazado en 5 millones de euros, por lo que el ingreso será importante para el club para ir por su reemplazao, el cual puede estar en la propia Liga MX.

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el lateral derecho ha sido parte de 146 compromisos con el cuadro capitalino, donde fue titular en 131 de los mismos. Además, se dio el gusto de marcar 3 goles y brindar 2 asistencias. Ganó 5 títulos, donde se destaca el tricampeonato reciente.

Los 10 jugadores con los que América podría reemplazar a Israel Reyes

Santiago Simón (Toluca) – 4,50 millones de euros

Emilio Lara (Necaxa) – 2,50 millones de euros

Rafael Fernández(Xolos) – 2,50 millones de euros

Jesús Garza (Tigres UANL) – 2,50 millones de euros

Ricardo Chávez (Rayados) – 2,50 millones de euros

Diego Barbosa (Toluca) – 2,20 millones de euros

Erick Aguirre (Rayados) – 2,20 millones de euros

Carlos Sánchez (Pachuca) – 2,00 millones de euros

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En síntesis