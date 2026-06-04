El ahora ex DT de los 'Felinos' está pronto a tomar un nuevo desafío profesional. Qué se sabe al respecto.

El mundo Pumas quedó impactado este jueves ante los inesperados acontecimientos de la jornada. Tras el golpe que representó perder la final del torneo, ahora se conoció la salida de Efraín Juárez del banquillo auriazul. El entrenador, que parecía estar feliz en el club de la UNAM, no estará al frente del equipo la próxima temporada.

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Luego de no encontrar una buena respuesta dirigencial en términos de apostar por incorporar mejores jugadores, renunció a la dirección técnica vía llamada telefónica, según reveló César Merlo. Ahora bien, otros periodistas con fuentes cercanas al entorno del entrenador señalaron que hubo otro trasfondo a la partida del estratega.

Según anunció Fernando Cevallos, periodista de FOX Sports, Efraín Juárez habría utilizado esas diferencias con la directiva a modo de ‘excusa’ para aceptar otra propuesta profesional. De acuerdo a su información, desde hace diez días tiene una oferta del futbol europeo, que le habría movido la aguja en torno a la definición de su futuro.

Europa sería el destino de Juárez después de Pumas [Foto: Getty]

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No conforme con ello, el corresponsal confirmó que el ahora ex timonel de Pumas UNAM se irá a dirigir a un club de la Liga de Bélgica, un equipo de Primera División. Ese sería el ofrecimiento que recibió en plenas conversaciones con los altos mandos de los ‘Universitarios’, y que lo habría seducido a abandonar el Club Universidad Nacional.

De este modo, Efraín Juárez tendría su primera experiencia en el Viejo Continente, lo que lo habría atraído para aceptar este desafío profesional y no seguir en Pumas. Su carrera de técnico principal comenzó en Atlético Nacional, continuó en CU, y ahora seguiría en Bélgica. De esta manera, concluiría su primer ciclo en el elenco auriazul.

Preocupación en Pumas UNAM por la posible partida de referentes:

En el programa nocturno de FOX Sports donde se brindó la información, se adelantó también que varias figuras podrían replantearse su continuidad por la salida del DT. Casos como el de Keylor Navas, que renovó su contrato con Pumas en gran parte por la insistencia y el convencimiento de Efraín Juárez, alertan a la directiva de sobremanera. Serán semanas movidas en Ciudad Universitaria.