André Jardine se fue del América después de cinco títulos obtenidos y de haber dirigido a Las Águilas en 160 partidos.

El ciclo histórico de André Jardine en el América ha llegado a su fin después de que la directiva azulcrema haya decidido terminar el vínculo con el entrenador brasileño. De esta manera, el técnico se despidió de Coapa tras haber conseguido cinco títulos y un tricampeonato en la Liga MX.

Publicidad

Muchos se preguntan acerca del futuro de André Jardine ahora que es agente libre. Y el propio brasileño fue quien se encargó de dar detalles sobre su próximo paso tras su salida del América. Eso sí, algo tiene claro el DT: no quiere seguir en México.

Las declaraciones de André Jardine

Ante la pregunta de Juan Carlos Ibarrarán en una entrevista en FOX Sports sobre si le gustaría seguir en la Liga MX, André Jardine fue contundente: “Ahorita te confieso que no. Creo que necesito otras experiencias, otra liga que contribuya en mi formación como entrenador, que me me haga crecer aún más. Entonces, la primera idea es salir“.

“Seguramente voy a regresar a la Liga MX en algún momento porque me encanta el país, me encanta la liga. Yo creo que lo mejor para el momento es otra experiencia para seguramente un día volver con mucha alegría”, agregó el ex entrenador del América.

Publicidad

🦅✈️🇧🇷 "AHORITA NO… PERO SEGURAMENTE SI REGRESARÉ A MÉXICO"



🎙️ @chato_jc entrevistó a André Jardine y no escondió su deseo por volver a la Liga MX 🇲🇽



⚫️ EN VIVO En #CuadroTitular 📺 pic.twitter.com/rDe1Gwiaia — FOX (@somos_FOX) June 6, 2026

Seguramente el técnico brasileño sea sondeado por muchos equipos de diferentes destinos por su labor en Las Águilas y habrá que esperar para ver qué decisión toma André Jardine, aunque puede ser que su futuro recién se resuelva después del Mundial.

Los números de André Jardine en América

André Jardine se despidió del América tras cinco títulos obtenidos (3 Liga MX, 1 Campeón de Campeones y 1 Supercopa de la Liga MX). Además, el entrenador dirigió a Las Águilas en 160 partidos con 81 victorias, 46 empates y 33 derrotas durante tres años.

Publicidad

En síntesis