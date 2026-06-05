Cuando algunos imaginaban que se quedaría fuera del corte final para la Copa del Mundo, Alexis Vega se metió en la lista definitiva para el Mundial 2026 y estará en el torneo. Tras las lesiones y problemas físicos que lo obligaron a perderse parte de esta temporada y complicaron la anterior, se ganó su lugar en la convocatoria.

Publicidad

En este contexto, un importante directivo del Toluca salió con los tapones de punta al ser consultado sobre cómo llega el capitán escarlata a la participación mundialista. Santiago San Román fue contundente al dar detalles de su estado físico, elogiando al delantero y señalando a las autoridades que toman decisiones en el futbol mexicano.

“Era un tema de ritmo, fue lo que hablamos con la gente de Selección Mexicana. Nos preguntaban ‘¿es un tema de lesión o es un tema de tiempo?’… ¡El problema es que también la concentración de México fue muy larga! Si hubieran tenido ese tiempo de verlo en competencia se hubieran dado cuenta que es un tema de ritmo. Al final lo tuvieron en los entrenamientos y efectivamente confirmaron que era un tema de tiempo y de ritmo. Por eso está convocado; si no, no lo hubieran considerado…”, sostuvo el mandatario en una nota con FOX Sports.

En este sentido, el dirigente aseguró que la afición de México debe quedarse tranquila con el rendimiento que Alexis Vega dará en este próximo Mundial 2026. “Él está muy bien, sabiendo que tiene una rodilla que sufrió cinco cirugías. Al día de hoy está muy bien, con el trabajo que ha hecho él específico, de peso está muy bien, en lo muscular está muy bien”, agregó en la entrevista con el programa La Última Palabra.

Publicidad

Alexis Vega representará a México en la Copa del Mundo [Foto: Getty]

Santiago San Román y la queja por el fixture de Toluca entre Concacaf y Liga MX:

El mandamás de los ‘Diablos Rojos’ se mostró satisfecho por haber sobrevivido al duro calendario de este primer semestre, a pesar de todas las adversidades que se atravesaron. A pesar de ello, aseguró que intentaron sin éxito buscar soluciones con la FMF, mostrándose un tanto molesto con la poca respuesta del lado de la Federación.

“Cuando nos vinieron a plantear esta situación, nosotros dimos nuestros puntos de vista, y uno era ese, ver las diversas posibilidades… una Liguilla de menos equipos, buscar la manera para no vernos tan afectados. Además, este año nosotros jugamos 55 partidos, prácticamente sin hacer pretemporada, estamos hablando casi los mismos juegos que en el Brasileirao o cualquier liga de Europa con competiciones europeas, y encima sin seleccionados y con las lesiones. No es que nosotros hayamos apostado únicamente por CONCACAF, sino que sabíamos que en algún momento íbamos a tener que irnos por una“, manifestó Santiago San Román, respecto a haber ‘dejado de lado’ la Liga MX y el tricampeonato.

Publicidad

Santiago San Román desmiente a Mikel Arriola por los permisos a Toluca:

En su momento, Mikel Arriola había asegurado que la FMF no había habilitado a Toluca a recuperar a Jesús Gallardo y Alexis Vega para la semifinal de CONCACAF y que dejen la concentración. Sin embargo, el directivo escarlata sostuvo que la Federación Mexicana sí les dio los permisos formales en ese momento para que ambos jugaran la serie de Concachampions.

“100% nos dieron el OK, si no, no los hubiéramos regresado a entrenar. El comunicado es muy claro, habrá que volverle a preguntar a él (al Comisionado), de nuestra parte es muy claro el comunicado. Este club, más allá de las personas que estemos al frente, se ha caracterizado por cuidar el prestigio del licenciado Don Valentín, y ese prestigio ha quedado siempre con transparecencia, honestidad, respeto y apoyo. No nos hubiéramos brincado ninguna regla que no estuviera permitida“, concluyó San Román, oponiéndose al mandamás del organismo regulador del futbol mexicano.