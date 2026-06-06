¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. Chile por el amistoso previo al Mundial 2026?

Portugal debuta en el Mundial 2026 el próximo miércoles 17 de junio frente a Congo, pero antes juega dos amistosos.

Portugal y Chile se enfrentan este sábado 6 de junio por un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026. El conjunto de Cristiano Ronaldo se clasificó y es uno de los candidatos, mientras que La Roja no pudo asegurar un lugar en el torneo.

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Aunque es un buen amistoso para Portugal antes del inicio del Mundial, Roberto Martínez comentó que tendrá varias bajas para el juego de este sábado empezando por los campeones de la Champions League con el PSG, entre otras ausencias.

¿Dónde y en qué estadio juegan?

Portugal y Chile se enfrentan en el El Estadio Nacional de Portugal, también conocido como Estadio Nacional do Jamor. Es un recinto ubicado en Oeiras, a 20km aproximadamente de Lisboa, la capital del país de Cristiano Ronaldo.

Este estadio fue inaugurado en 1944 y tiene capacidad para 38 mil espectadores aproximadamente. El recinto fue construido inspirado en el Estadio Olímpico de Berlín y por eso tiene semejanzas con dicha cancha.

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El Estadio Nacional de Jamor (Getty Images)

Portugal usualmente no juega en este recinto cuando lo hace de local. Por lo general la selección lusa disputa sus partidos en el Estadio Jose Alvalade (el de Sporting de Lisboa) o en el Estádio do Dragão (el campo del Oporto).

Antes de viajar a Estados Unidos para pensar en el debut en el Mundial frente a Congo, Portugal jugará un amistoso este miércoles contra Nigeria en el Estadio Dr Magalhaes Pessoa, ubicado en Leiria.

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En síntesis