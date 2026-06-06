Francia debuta en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio contra Senegal. Kylian Mbappé sueña con enfrentarse con Cristiano Ronaldo y Neymar.

Francia es una de las candidatas a coronarse en el Mundial 2026. El conjunto galo salió campeón en Rusia 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022 y otra vez vuelve a presentar una lista de futbolistas notable en la previa al torneo con Kylian Mbappé como su capitán.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps debuta el próximo martes 16 de junio frente a Senegal, un rival complicado. Unos días antes del inicio de la Copa del Mundo, Kylian Mbappé confesó que le gustaría enfrentarse con Cristiano Ronaldo o Neymar.

“Cristiano Ronaldo porque será su último Mundial. O también Neymar porque creo que será su última participación. Cualquiera de ellos dos porque después no podré enfrentarlos en un Mundial”, aseguró Kylian Mbappé en la entrevista con ‘Sorare’ en la previa al Mundial 2026.

Si bien ni Cristiano Ronaldo ni Neymar confirmaron oficialmente que esta será su última Copa del Mundo, sería improbable que ambos disputen la próxima edición.

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Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo en la Eurocopa 2024 (Getty Images)

Hay posibilidades de que Francia se cruce con Portugal o Brasil en el Mundial en los cruces definitivos del torneo, aunque todo dependerá de que estos tres países superen la Fase de Grupos y que luego sigan avanzando de rondas una vez que comiencen los partidos eliminatorios.

El último choque entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo

Si bien no sucedió en un Mundial, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo se enfrentaron recientemente en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, partido que terminó ganando Francia por penales.

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Francia está en el Grupo I con Senegal, Noruega e Irak, Portugal comanda el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y Nueva Caledonia y Brasil encabeza el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. Habrá que esperar al desarrollo de la Copa del Mundo para saber si se cruzan en algún momento.

En síntesis