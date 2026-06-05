Se conoció quien fue quien estuvo detrás de la salida del director técnico mexicano de los Universitarios.

Este jueves el mundo de Pumas UNAM sufrió un simbronazo al enterarse de la renuncia abrupta de Efraín Juárez luego de llegar a la Final del Clausura 2026. El director técnico mexicano puso de esta manera el punto final en el conjunto capitalino.

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Ahora, tras unas horas conocida la noticia, diferentes medios reportan los motivos de la salida de la institución auriazul. Según lo aportado por Récord, la mala relación con Antonio Sancho, presidente deportivo del club, fue el detonante para que se vaya más allá que otra porción de los directivos veía con buenos ojos que siguiera.

Pumas UNAM y Efraín Juárez se quedaron con el subcampeonato del Clausura 2026. [Foto: Getty Images]

​Por otro lado, el mismo medio aportó que después de la final de Liga MX la postura estaba tomada debido a la mala relación con Sancho, quien incluso ya busca al sustituto y se habla que Guillermo Vázquez sería quien tome las riendas de la escuadra universitaria.

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También debe definirse si el estratega mexicano renunció, le rescindieron su contrato o fue mutuo acuerdo. Mientras no se pongan de acuerdo seguirán los dimes y diretes, pues si Sancho ya no quiere que siga Juárez y Efraín tampoco desea mantenerse, la salida debe ser por mutuo acuerdo.

¿Cómo fue la campaña del Clausura 2026 de Efraín Juárez con Pumas UNAM?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Efraín Juárez dirigió 25 compromisos con los Universitarios en el torneo del primer semestre, cosechando 12 victorias, 9 empates y 4 derrotas, significando el 60% de efectividad de los puntos.

En síntesis

Efraín Juárez dejó Pumas UNAM luego de la Final del Clausura 2026.

dejó Pumas UNAM luego de la Final del Clausura 2026. Antonio Sancho , presidente deportivo, fue el detonante de la salida por mala relación.

, presidente deportivo, fue el detonante de la salida por mala relación. Guillermo Vázquez es el candidato que tomaría las riendas del equipo universitario.