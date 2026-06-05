En tanto que otros andan con la mente más en el Mundial que otra cosa, Santos Laguna está trabajando incansablemente en el mercado de verano. Las últimas actuaciones en los torneos de la Liga MX han generado suficiente ruido interno y sobre todo, verguenza deportiva. Por tal motivo, la directiva está sumergida en la búsqueda de fichajes.

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Vale recordar hasta aquí que los ‘Guerreros’ ya tienen su primer refuerzo: Franco Pardo, defensor central argentino proveniente de Racing Club de Avellaneda. Con esta contratación de gran nivel, cubren un puesto importante que necesitaban reforzar en el equipo. Ahora, el siguiente paso es una incorporación de calidad para el centro del campo.

En este sentido, Santos Laguna ya ha iniciado negociaciones formales por un futbolista de trayectoria y que se encuentra a disgusto en su actual equipo. El cuadro verdiblanco va a fondo por el fichaje de Érick Gutiérrez. La operación ya está en marcha y podría haber avances importantes en las próximas horas por el reconocido volante mexicano.

Santos Laguna lo quiere sí o sí a Érick Gutiérrez [Foto: Getty]

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Según reveló Mediotiempo, desde los altos mandos del club ya contactaron al futbolista y le hicieron saber del interés. En esta instancia, aguardan una luz verde del jugador para luego ir a negociar con Chivas su salida. Si Érick Gutiérrez da el OK, le presentarán la propuesta contractual y buscarán cerrar un acuerdo con sus pares de Guadalajara.

De acuerdo al reporte, el nombre de Érick Gutiérrez está en la lista de pedidos de Renato Paiva, flamante director técnico de Santos Laguna. El entrenador, que ya tiene conocimiento en la Liga MX, lo vería incluso como titular apenas se ponga la camiseta, sostuvo MT. Intentarán seducirlo con lo deportivo como prioridad, y respaldándolo en lo económico.

En base a la información proporcionada por la fuente en cuestión, Santos Laguna buscaría una cesión por un año con una opción de compra accesible. Al no tratarse de un futbolista imprescindible para Chivas, consideran que podría ser una negociación sencilla. Juan Manuel Figueroa, corresponsal que destapó la noticia, habló de “muchas posibilidades” de que se haga.

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La actualidad del mediocampista no es para ponerse en exigente: si bien no está lesionado, no sumó minutos en ningún partido en lo que va del 2026. Gabriel Milito lo marginó del proyecto por motivos deportivos a principio de año, y allí el jugador no encontró una opción para salir. Así, se estuvo entrenando apartado todo el semestre. ¿Estará su futuro en Torreón?