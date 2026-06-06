Este sábado 6 de junio se disputan numerosos amistosos internacionales y uno de ellos tiene como protagonistas a Portugal y a Chile. Este partido se lleva a cabo en el Estadio Nacional do Jamor, en Lisboa, y comienza a las 11:45hs (CDMX).
Por el lado del cuadro luso, Portugal debuta en el Mundial 2026 el próximo miércoles 17 de junio frente a Congo. Pero antes el equipo de Cristiano Ronaldo juega este sábado frente a Chile y el segundo amistoso será el miércoles que viene ante Nigeria.
Con respecto a Chile, La Roja no pudo clasificar a la Copa del Mundo y lleva tres ediciones consecutivas sin poder participar. De todos modos, el conjunto sudamericano es un buen rival para que Portugal compita antes de su debut en el Mundial.
La probable alineación de Portugal
- José Sá
- Diogo Dalot
- Tomás Araújo
- Gonçalo Inácio
- João Cancelo
- Samuel Costa
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
- Francisco Trincão
- Pedro Neto
- Gonçalo Ramos
La probable alineación de Chile
- Brayan Cortés
- Felipe Loyola
- Guillermo Maripán
- Iván Román
- Gabriel Suazo
- Vicente Pizarro
- Rodrigo Echeverría
- Lautaro Millán
- Darío Osorio
- Lucas Cepeda
- Gonzalo Tapia