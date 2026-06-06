El defensor central argentino se lesionó, quedó afuera del certamen internacional con la Albiceleste y ya hay posible reemplazo.

El inicio de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y apenas quedan 5 días para el inicio del torneo internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

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Sin embargo, un combinado nacional del torneo se amaneció con la mala noticia de la baja de unos de sus convocados. Se trata de la Selección Argentina, que no podrá contar con el defensa central Leonardo Balerdi. El jugador del Marsella sufrió una complicación física en el entrenamiento matutino del equipo este sábado.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Así lo anunció la cuenta oficial del equipo en un posteo de las redes sociales: “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”.

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Ahora, el director técnico del equipo, Lionel Scaloni, deberá buscar a su reemplazo. Acorde a la información aportada por el periodista Germán García Grova, los máximos favoritos a quedarse con este lugar son Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta.

Los defensores de Argentina en la lista de 55 jugadores

Agustín Giay

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Nicolás Capaldo

Kevin Mac Allister

Lucas Martínez Quarta

Marcos Senesi

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Germán Pezzella

Cristian Romero

Lautaro Di Lollo

Zaid Romero

Facundo Medina

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Gabriel Rojas

En síntesis

Leonardo Balerdi se pierde el Mundial 2026 con Argentina por una lesión muscular.

se pierde el Mundial 2026 con Argentina por una lesión muscular. Sóleo derecho es la zona donde el defensor del Marsella sufrió la lesión.

es la zona donde el defensor del Marsella sufrió la lesión. Marcos Senesi o Martínez Quarta son los favoritos de Scaloni para su reemplazo.