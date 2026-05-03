La noticia que podría hacer que Israel Reyes vaya a la Roma

Israel Reyes fue el único elegido del Club América para estar en la convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Mexicana, por lo que tuvo que adelantar sus vacaciones y se pierde la Liguilla. Pero el hecho de que sólo tuviera unos días de descanso, hicieron que se escandalizara todo porque justamente está en Italia donde se supone que arreglaría su futuro con la AS Roma.

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De acuerdo con la información que se ha filtrado en los últimos días, el conjunto Giallorossi estaría interesado en el lateral derecho de las Águilas, pero no había nada concreto. Sin embargo, desde Italia se revela una noticia que podría confirmar que es un hecho que el conjunto de Gian Piero Gasperini está en la búsqueda de su fichaje.

¿Por qué llegaría Israel Reyes a la Roma?

Según el especialista en transferencias, Nicolo Schira varios clubes están interesados en hacerse de los servicios del marfileño Evan N’dicka, quien actualmente es pieza clave de la plantilla en la defensa central, otra de las posiciones que domina Israel Reyes, por lo que en caso de irse se le abre la oportunidad.

Aunque no es la única posibilidad, sino que Zeki Celik, lateral derecho tiene ofertas de Inter, Juventus y Premier League, por lo que si acepta alguna de éstas, tomando en cuenta que su renovación aún no se termina de concretar, podría dejar una segunda posición libre en el equipo para que el jugador del América pueda llegar.

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Lo confirman en México

A todos estos rumores, se le suma uno más y es que hoy, durante el partido de América vs Pumas, el periodista de TUDN, Gibrán Araige, confirmó que en la semana antes de irse con el Tricolor, Reyes ya se había despedido del equipo, de todos sus compañeros y que “ya está aprendiendo italiano”, por lo que sería una coincidencia más.

En síntesis