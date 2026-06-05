Las 'Águilas' pusieron sus ojos en el capitán del cuadro regio por pedido de su nuevo DT. Todos los detalles.

La repentina salida de André Jardine dejó un vacío difícil de llenar en el ‘Nido’. Los aficionados señalaron a la directiva como responsable y esta no quiere volver a fallarles. Así, el Club América ha salido al mercado a buscar futbolistas de renombre que aporten experiencia y un salto de calidad a la plantilla azulcrema de cara al Apertura 2026.

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En ese arduo trabajo de hormiga, las ‘Águilas’ apuntaron a Fernando Gorriarán como potencial fichaje, según informó el reconocido periodista David Medrano, de TV Azteca. El reportero confirmó que el mediocampista uruguayo es un objetivo prioritario para los de Coapa pensando en las competencias del segundo semestre del año.

De acuerdo al corresponsal de gran trayectoria, es un pedido de Guillermo Almada por conocimiento personal del jugador. El nuevo DT del Club América dirigió a Fernando Gorriarán en su tiempo juntos en Santos Laguna, en la primer experiencia del volante en México. El entrenador y el futbolista además son compatriotas, otro vínculo que los une.

Gorriarán viene de dos finales perdidas con Tigres [Foto: Getty]

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Actualmente, no parece una operación sencilla pues es el capitán de Tigres, una institución donde ya ha dejado una huella y en la que recibe mucho afecto de todos constantemente. Sin embargo, el cronista aseguró que el América hará el intento de traerlo ya que se platicó con Almada en las primeras conversaciones tras su llegada a las ‘Águilas’.

Ahora bien, hay una circunstancia que podría colaborar con el deseo del conjunto azulcrema de fichar a Fernando Gorriarán. Su contrato vence dentro de seis meses, el próximo 31 de diciembre. Esto le dejaría poco margen de negociación a Tigres, si es que el experimentado futbolista uruguayo da el visto bueno para avanzar con un traspaso.

Elías Montiel, el otro ex pupilo de Almada que busca Club América:

En su último reporte, David Medrano reveló los dos nombres que quieren las ‘Águilas’ para el Apertura 2026. El primero es el mencionado Fernando Gorriarán, mientras que el segundo señalado es Elías Montiel, el talentoso volante del Pachuca. En ese caso también fue dirigido por Guillermo Almada pero en los ‘Tuzos’ y hasta hace poco tiempo. ¿Le cumplirán los deseos al recién asumido?