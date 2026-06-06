Resultado de la clasificación del GP de Mónaco 2026: parrilla confirmada para la carrera de la F1

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1. Este sábado finalizaron las Prácticas Libres y luego se disputó la clasificación bajo un radiante sol en Montecarlo con Andrea Kimi Antonelli a la cabeza.
El líder del campeonato consiguió la pole más valiosa de todo el calendario de la Fórmula 1 y es el favorito para llevarse el triunfo mañana. Una buena largada y una parada sin demoras en los pits serán la clave para sellar la victoria. George Russell, por su parte, larga 6°.
Resultado de la clasificación y parrilla del GP de Mónaco 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Oliver Bearman (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Orden de eliminación de la clasificación del GP de Mónaco
Q1:
- Esteban Ocon (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Oliver Bearman (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Fernando Alonso explota contra la F1: “Es la peor generación de coches y no deberían competir”
Q2:
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
Q3:
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)