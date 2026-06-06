Resultado de la clasificación del GP de Mónaco 2026: parrilla confirmada para la carrera de la F1

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1. Este sábado finalizaron las Prácticas Libres y luego se disputó la clasificación bajo un radiante sol en Montecarlo con Andrea Kimi Antonelli a la cabeza.

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El líder del campeonato consiguió la pole más valiosa de todo el calendario de la Fórmula 1 y es el favorito para llevarse el triunfo mañana. Una buena largada y una parada sin demoras en los pits serán la clave para sellar la victoria. George Russell, por su parte, larga 6°.

Resultado de la clasificación y parrilla del GP de Mónaco 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Oliver Bearman (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Orden de eliminación de la clasificación del GP de Mónaco

Q1:

Esteban Ocon (Haas)

Checo Pérez (Cadillac)

Oliver Bearman (Haas)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

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Q2:

Alex Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Nico Hülkenberg (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Q3: