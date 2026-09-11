El portugués fue tentado por un equipo que sigue mucho la Liga MX, pero rápido desestimó el interés.

Con algunos mercados todavía abiertos en el extranjero, Paulinho recibió en las últimas horas una jugosa oferta para cambiar de equipo y tener un nuevo reto profesional. El centrodelantero portugués, tricampeón de goleo en el futbol mexicano, nunca dejó de tener pretendientes y el último de ellos se lo trasladó de manera formal.

Publicidad

Mientras está terminando de recuperar el ritmo futbolístico tras su última lesión, desde Europa buscaron al goleador de Toluca, brindándole una última chance en el Viejo Continente. Paulinho tuvo un recorrido allí en el pasado, sobre todo en Portugal, y a sus 33 años parecía poco probable que pueda regresar, pero ellos se lo facilitaban.

Esta tarde, FOX Sports reveló que Olympiacos fue quien buscó tentar al atacante. Sí, aquel equipo de la Superliga de Grecia que hace poco tiempo se llevó a Hormiga González de Chivas, era el interesado en juntarlo con Paulinho para una dupla letal. Si bien aún no se habían comunicado con Toluca, sí lo habrían hecho con el propio jugador.

Sin embargo, en base al reporte de este viernes, el futbolista agradeció la propuesta pero rechazó el interés. Paulinho se encuentra muy asentado en México junto a su familia, está cómodo en lo personal y feliz en lo deportivo, y no veía con buenos ojos irse. El portugués piensa quedarse a largo plazo en la Liga MX y en el país.

Publicidad

De esta manera, Paulinho seguirá en Toluca donde tiene contrato hasta 2029, vínculo que fue renovado a principios de este año corriente. La llegada de Federico Viñas, por el cual el club hizo una apuesta económica fuerte, no le mueve en absoluto al delantero. Pueden hacer un tándem extraordinario en la ofensiva escarlata.

Paulinho, comprometido con el club [Foto: Getty]

Haberse perdido gran parte del semestre pasado por problemas musculares y todo este segundo semestre también por una lesión motiva todavía más al portugués. Paulinho se siente en deuda por no haber podido ayudar al equipo en sus compromisos más recientes, por más que vienen de ganar la Concachampions y la Leagues Cup.

Publicidad

El próximo objetivo de Paulinho será meterse en el Top 5 de goleadores históricos de los Diablos Rojos. El atacante ya está entre los diez máximos anotadores de Toluca, con 62 conquistas, pero sueña con seguir escribiendo páginas importantes. El tricampeón de goleo está de regreso en el equipo y listo para ir por más títulos y récords individuales.