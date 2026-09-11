La directiva encabezada por Santiago Baños concretó varios fichajes en este mercado y apunta a rearmar un ciclo ganador en Coapa.

Este viernes 11 de septiembre finaliza el mercado de fichajes de la Liga MX. Después de varios meses, todos los equipos culminaron sus operaciones y el América fue uno de los equipos que más movimiento tuvo en la ventana de transferencias tanto en sus llegadas como en las salidas.

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Varios nuevos futbolistas arribaron en Coapa y esta semana la directiva cerró a dos últimos fichajes con la llegada de Santiago Ramos Mingo y de Santiago Bueno. Guillermo Almada insistió en que todavía faltaban fichajes y finalmente le cumplieron los pedidos.

Carlos Álvarez, Miguel Borja, Edwin Cerrillo y Óscar Perea son otros de los jugadores que llegaron a Las Águilas en este mercado, mientras que la baja más importante fue la de Sebastián Cáceres. El entrenador del América ahora tiene muchas opciones para utilizar, pero como es lógico todos no podrán jugar ni sumar todos los minutos esperados.

Carlos Álvarez es uno de los grandes fichajes del América (_@carlosalvarez10)

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En algunos casos son jugadores que llegan más como apuestas, pero después en América esperan mucho de Carlos Álvarez o de Santiago Ramos Mingo por el dinero que se desembolsó, mientras que Santiago Bueno y Miguel Borja aportan experiencia.

América inició de buena manera su primer semestre con Guillermo Almada pese a no poder coronarse en la Leagues Cup 2026. Si bien es difícil plantear una alineación ideal porque siempre hay lesiones o altibajos en rendimientos individuales, esta podría ser el 11 titular de Las Águilas en una posible recta decisiva.

La posible alineación ideal del América tras el cierre del mercado

Luis Malagón

Israel Reyes

Santiago Bueno

Santiago Ramos Mingo

Cristian Borja

Alan Cervantes

Carlos Álvarez

Alejandro Zendejas

Raphael Veiga

Brian Rodríguez

Miguel Borja

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En síntesis