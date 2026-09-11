¿Carlos Álvarez lesionado? Santiago Baños revela la verdad sobre el nuevo fichaje de América

El presidente de las Águilas se expresó de manera clara sobre el refuerzo estrella que fue puesto en la mira en las últimas horas.

La incorporación de Carlos Álvarez al Club América generó una enorme expectativa por la calidad del mediocampista español, llamado a ser una pieza clave en el proyecto azulcrema para el Apertura 2026. Sin embargo, en los últimos días surgieron diversas versiones que sembraron dudas sobre su verdadero estado físico. Ante esta ola de especulaciones, Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, decidió dar la cara y aclarar la situación médica del futbolista ibérico de 23 años.

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Las explicaciones de Santiago Baños sobre Carlos Álvarez

El directivo fue tajante al descartar que el volante sufra un problema que le impida trabajar con normalidad junto al resto del grupo. “No está lesionado. Para los doctores a la distancia… tuvo un problema de pubitis como muchos jugadores lo tienen, hoy está bien, obviamente sigue haciendo sus ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, para que no regrese el tema”, explicó Baños en diálogo con TUDN, confirmando que se trata de un antecedente superado y no de una molestia activa.

🚨Santigo Baños dice que Carlos Álvarez está bien y podría debutar con el @ClubAmerica contra Cruz Azul o Chivas🚨 🦅👀



“no está lesionado para los doctores a la distancia, tuvo un problema de pubitos como muchos jugadores lo tienen, hoy está bien” #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/gKmpSzQY7I — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) September 11, 2026

Asimismo, el mandamás del área deportiva azulcrema enfatizó que el refuerzo estelar superó las pruebas médicas de rigor sin ningún tipo de inconveniente antes de firmar su contrato. De esta manera, el plan de trabajo actual responde únicamente a rutinas de carácter preventivo, diseñadas para fortalecer la zona afectada en el pasado y evitar cualquier posible recaída durante la competencia oficial.

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Para tranquilizar definitivamente a la afición de Coapa, Baños remarcó el compromiso del club para monitorear la evolución del jugador en el día a día. “Hoy está bien, tuvo los exámenes médicos, él refiere que fue hace un tiempo y se siente bien. Puede ir o venir, pero al día de hoy con los trabajos necesarios y con todo lo que tenemos a la mano se pueden controlar sin problema”, aseguró el dirigente sobre la planificación médica en curso.

Actualmente, Carlos Álvarez ya se entrena a la par de la plantilla bajo las órdenes del cuerpo técnico mientras la directiva completa los trámites administrativos para oficializar su registro ante la Liga MX. De este modo, América le puso punto final a los rumores y enfoca sus esfuerzos en poner a punto a su flamante incorporación para que salte a la cancha a demostrar su jerarquía.

En síntesis

Carlos Álvarez no está lesionado y entrena a la par con América, aclaró Santiago Baños.

no está lesionado y entrena a la par con América, aclaró Santiago Baños. Santiago Baños confirmó que las pruebas médicas del futbolista de 23 años fueron superadas.

confirmó que las pruebas médicas del futbolista de 23 años fueron superadas. Carlos Álvarez realiza únicamente ejercicios preventivos de pubalgia para evitar recaídas en la Liga MX.