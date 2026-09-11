En una operación fugaz, no solo cerraron en las ‘Águilas’ un nuevo refuerzo sino que ya lo presentaron. Esta tarde, América anunció la contratación de Santiago Bueno, marcador central uruguayo que llega proveniente de Inglaterra. En horas muy agitadas en el mercado azulcrema, se aseguraron varias incorporaciones clave para la plantilla.

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Mientras que para comprar a Santiago Ramos Mingo gastarán 10 millones de dólares, el arribo del charrúa fue menos costoso inicialmente: llegó a préstamo sin cargo. Sin embargo, a la larga la contratación de Santiago Bueno podría no ser tan económica como parece ahora al momento de su desembarco en el cuadro de Coapa.

Según reveló César Luis Merlo en su última actualización del libro de pases del América, Wolves incluyó una opción de compra exorbitante en la cesión de Santiago Bueno. El uruguayo deberá tener un año espectacular como jugador del conjunto azulcrema si quiere que el club mexicano lo compre definitivamente dentro de un año.

Santi Bueno deja Wolves para jugar en América [Foto: Getty]

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De acuerdo a la información que recabó el especialista en libro de pases, América deberá pagar ¡8.200.000 dólares! si quiere adquirir la ficha del zaguero central. Esa fue la opción de compra que Wolverhampton forzó a colocar en el contrato de préstamo para aceptar la salida de Santiago Bueno al América. Un número que hace mucho ruido.

Para tomar dimensión de la cifra, es casi el mismo monto por el que se vendió a Sebastián Cáceres (8 millones justos), también un defensor central uruguayo de 27 años. Sumados a los diez millones que invertirán en Ramos Mingo, serían dos erogaciones fuertes en caso de darse la del charrúa, por una dupla que le podría quedar para muchos años.

Santiago Bueno firmó un contrato hasta junio 2027 con el América este viernes, luego de lo cual fue presentado en las redes sociales de la institución. Ramos Mingo, por su parte, lo hará en las próximas horas pero con un vínculo por cuatro temporadas. De a poco se va armando el equipo que sueña tener el profesor Guillermo Almada.