El atacante francés de Charlotte recordó su paso por Las Águilas y contó las razones extrafutbolísticas que lo llevaron a rescindir su contrato.

El Club América siempre se ha caracterizado por fichar jugadores extranjeros a lo largo de su historia y una de las incorporaciones que más resonó en el último tiempo fue la de Allan Saint-Maximin. El atacante francés llegó como una estrella con destacados pasos por clubes como Newcastle y Niza, pero se marchó de manera repentina.

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Saint-Maximin llegó a dar muestras de su calidad y podría haberse convertido en un jugador muy querido e importante para Las Águilas una vez que completara su adaptación. Sin embargo, luego de 16 encuentros rescindió su contrato por una desagradable situación extrafutbolística.

El desequilibrante futbolista francés de 29 años, actualmente en Charlotte FC, platicó con el medio BBC Sport y reveló detalles del episodio que le hizo tomar la decisión de abandonar México con efecto inmediato.

“Pasó algo con mis niños en el colegio y por eso tuve que tomar una decisión. ¿Cómo puedo quedarme con mi familia cuando eso le está pasando a mis hijos en el colegio?”, contó Saint-Maximin. “No estaba contento con eso, estaba triste por mi hijo. Le dije que hay cosas que no tienen que aceptar“, completó.

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🗣️ Allan Saint-Maximin explains why he left his club in Mexico after his children experienced racist abuse at school. pic.twitter.com/ezLIktRGHJ — Match of the Day (@BBCMOTD) September 11, 2026

Saint-Maximin exculpó al Club América por lo sucedido

“No fue por el Club América, no tengo nada contra ellos. Algunas personas aleatorias dijeron cosas e intentaron atacar a mi familia. Pueden ser personas de distintos equipos, nunca sabes realmente a qué clubes apoyan y por qué hacen eso; pero cuando esto afecta a tus niños, no hay muchas opciones para tomar“, sentenció el jugador francés.

Allan Saint-Maximin, en el banquillo del Club América (Getty Images)

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El balance de Saint-Maximin por América

Partidos oficiales: 16

Goles: 3

Asistencias: 2

En síntesis