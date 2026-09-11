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Saint-Maximin reveló el verdadero motivo de su salida del América: “Trataron de atacar a mi familia”

El atacante francés de Charlotte recordó su paso por Las Águilas y contó las razones extrafutbolísticas que lo llevaron a rescindir su contrato.

Allan Saint-Maximin con la playera del América
© Getty ImagesAllan Saint-Maximin con la playera del América

El Club América siempre se ha caracterizado por fichar jugadores extranjeros a lo largo de su historia y una de las incorporaciones que más resonó en el último tiempo fue la de Allan Saint-Maximin. El atacante francés llegó como una estrella con destacados pasos por clubes como Newcastle y Niza, pero se marchó de manera repentina.

Saint-Maximin llegó a dar muestras de su calidad y podría haberse convertido en un jugador muy querido e importante para Las Águilas una vez que completara su adaptación. Sin embargo, luego de 16 encuentros rescindió su contrato por una desagradable situación extrafutbolística.

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El desequilibrante futbolista francés de 29 años, actualmente en Charlotte FC, platicó con el medio BBC Sport y reveló detalles del episodio que le hizo tomar la decisión de abandonar México con efecto inmediato.

Pasó algo con mis niños en el colegio y por eso tuve que tomar una decisión. ¿Cómo puedo quedarme con mi familia cuando eso le está pasando a mis hijos en el colegio?”, contó Saint-Maximin. “No estaba contento con eso, estaba triste por mi hijo. Le dije que hay cosas que no tienen que aceptar, completó.

Saint-Maximin exculpó al Club América por lo sucedido

No fue por el Club América, no tengo nada contra ellos. Algunas personas aleatorias dijeron cosas e intentaron atacar a mi familia. Pueden ser personas de distintos equipos, nunca sabes realmente a qué clubes apoyan y por qué hacen eso; pero cuando esto afecta a tus niños, no hay muchas opciones para tomar“, sentenció el jugador francés.

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Allan Saint-Maximin, en el banquillo del Club América (Getty Images)

Allan Saint-Maximin, en el banquillo del Club América (Getty Images)

El balance de Saint-Maximin por América

  • Partidos oficiales: 16
  • Goles: 3
  • Asistencias: 2

En síntesis

  • Allan Saint-Maximin abandonó México tras sufrir incidentes racistas contra sus hijos en el colegio.
  • 16 partidos y 3 goles fueron los números del jugador en el Club América.
  • Charlotte FC es el actual club del atacante que exculpó al equipo mexicano.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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