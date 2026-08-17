La directiva de Las Águilas se sigue moviendo para cerrar algunos fichajes más antes del cierra del mercado de pases.

Tras la clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup, el América sigue a paso firme y es uno de los líderes del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas atraviesan un gran momento y quieren mantener este nivel en los próximos partidos.

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¡Cayó el tercero para Las Águilas! ⚽️⚽️⚽️🔥



Nuestro #ÁguilaDesdeLaCuna, Diego Arriaga, hace crecer la ventaja. 🫡 pic.twitter.com/5KVgrrjXLm — Club América (@ClubAmerica) August 17, 2026

Este domingo, el equipo de Guillermo Almada mostró un gran nivel ante Atlético San Luis en el Estadio Azteca. Con un equipo alternativo y muchos jóvenes de las fuerzas básicas, Las Águilas se quedaron con la victoria por 3-0 y demostraron que cuentan con variantes.

Almada llegó a un equipo que no venía de una buena temporada, pero con la presión de reemplazar a uno de los mejores entrenadores de la historia, André Jardine, con lo que eso significaba para el entrenador uruguayo.

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El ex Pachuca por el momento se está arreglando con lo que tiene, solamente se reforzaron con dos jugadores y está apostando mucho a la cantera de la institución, que por el momento le han dado respuestas. Los jóvenes están aprovechando las oportunidades que les brinda el entrenador.

Sin embargo, el DT trabaja en conjunto con la directiva para cerrar algunos fichajes de cara a lo que viene y tener un plantel competitivo que pueda pelear por todo. La intención es sumar futbolistas que puedan elevar todavía más el nivel del equipo.

¿Qué jugadores está buscando el América?

Según información de Julio Ibáñez que el América está buscando 3 refuerzos que serán un delantero, un contención y un jugador que pueda desempeñarse por el sector derecho del ataque. La directiva azulcrema continúa trabajando para encontrar las mejores opciones antes del cierre del mercado.

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