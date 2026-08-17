El uruguayo dejó un mensaje en sus redes sociales que da a entender que seguirá en Las Águilas pese a los rumores de salida.

América está pasando por un muy buen presente en la temporada y domina la Liga MX junto a Xolos de Tijuana tras las primeras 4 jornadas del Apertura 2026. El equipo de Guillermo Almada tuvo una gran actuación este domingo en el Estadio Azteca luego de golear 3-0 a Atlético San Luis con un equipo alternativo.

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Los dirigidos por Guillermo Almada disputaron 7 partidos oficiales en la temporada y siguen invictos. Registran 4 victorias y un empate en el torneo y dos victorias y un empate en la Leagues Cup que le permitieron pasar a cuartos de final.

Una de las grandes figuras del equipo en lo que va de la temporada es Brian Rodríguez, futbolista uruguayo que ha demostrado ser muy importante en los partidos que le tocó jugar, respondiendo tanto con goles como también con asistencias.

Gracias al nivel que mostró, despertó el interés de varios equipos, especialmente de Brasil. Tanto Vasco da Gama como Cruzeiro negociaron por él en este mercado, pero finalmente no lo contrataron por las exigencias económicas de Las Águilas.

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Ayer, Brian Rodríguez fue homenajeado por alcanzar los 150 partidos con la camiseta del América, un número importante dentro de su etapa en el club. Además, el futbolista uruguayo dejó una frase que prácticamente confirmó que, al menos por ahora, continuará defendiendo los colores azulcremas.

Brian Rodríguez rompe el silencio sobre su futuro

“150 y los que faltan”, expresó Brian Rodríguez durante el homenaje, dejando en claro que todavía tiene mucho por delante con América y que su intención es seguir en el equipo al menos por ahora.

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